Ancak açılış sonrasında artan satış baskısı, gün boyunca etkisini artırarak endekste geri çekilmelerin derinleşmesine yol açtı. Gün içinde 11.308,98 puan seviyesi test edilirken, endeks seansı yüzde 0,94 düşüşle 11.348,83 puandan tamamladı.

Endeksin işlem hacmi, bir önceki güne göre düşüş göstererek 127,4 milyar TL’den 122,5 milyar TL’ye geriledi. Günlük performansa puan bazında en fazla negatif etki eden hisseler ise TÜPRAŞ (TUPRS), Turkcell (TCELL) ve ASELSAN (ASELS) oldu. TUPRS 23,57 puanla ilk sırada yer alırken, TCELL 10,48 puan ve ASELS 10,34 puanlık aşağı yönlü etki yarattı.

Konut Satışları ve Konut Fiyat Endeksi Verileri Takip Edildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Kasım ayı Konut Satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 azalarak 141 bin 100 adet olarak gerçekleşti. Toplam satışlar içinde ipotekli satışlar 21 bin 499 adet, diğer satışlar ise 119 bin 601 adet seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, TCMB Konut Fiyat Endeksi verilerine göre Kasım ayında fiyatlar aylık yüzde 2,7 arttı. Böylece konut fiyatlarında yıllık nominal artış yüzde 31,4 olurken, reel artış yalnızca yüzde 0,3 seviyesinde kaldı. Bu tablo, enflasyon etkisinden arındırılmış fiyat artışlarının sınırlı kaldığını gösterdi.

Ayrıca, TCMB Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek makroekonomik görünüm, para politikası ve finansal koşullar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Küresel Piyasalar: Fed Beklentileri Öne Çıktı

Küresel piyasalarda gün, Asya seansında Japonya’dan gelen ılımlı öncü PMI verileriyle başladı. Avrupa tarafında İngiltere PMI verileri beklentilerin üzerinde gelerek genişleme bölgesinde kalırken, Almanya PMI verileri beklentileri karşılayamadı. ABD’de açıklanan öncü PMI verileri tahminlerin altında kaldı.

ABD’de Tarım Dışı İstihdam, Ortalama Saatlik Kazançlar, İşsizlik Oranı ve Perakende Satışlar verilerinin karışık bir tablo çizmesi, ekonomik belirsizliği artırdı. Bu gelişmelerin ardından piyasalar, Fed’in 2026 yılında iki kez 25 baz puanlık faiz indirimi yapabileceği beklentisini fiyatlamaya başladı. Hatırlanacağı üzere, Fed’in son projeksiyonlarında 2026 yılı için yalnızca tek bir faiz indirimi öngörülmüştü.

Yeni Günde Piyasa Beklentileri

Yeni işlem gününde ABD vadeli endeksleri negatif, Avrupa vadeli endeksleri ve Asya borsaları ise genel olarak pozitif bir görünüm sergiliyor. Bu çerçevede BİST-100 endeksinin güne pozitif başlaması bekleniyor.

Yurt içinde bugün önemli bir makroekonomik veri akışı bulunmazken, küresel tarafta;

İngiltere ve Euro Bölgesi Kasım ayı enflasyon verileri ,

Almanya Aralık ayı Ifo İş İklimi Endeksi ,

Almanya Eylül ayı işletme stokları yakından izlenecek.

Bununla birlikte, ticaret savaşlarına ilişkin gelişmeler, jeopolitik riskler ve majör merkez bankalarının para politikalarına dair beklentiler, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edecek.

Bu haber yatırım tavsiyesi niteliği taşımamakta olup, genel ekonomik değerlendirme amacıyla hazırlanmıştır.

Kaynak: Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş