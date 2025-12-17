Konuya yakın bir kaynağın aktardığı bilgilere göre Amazon, yapay zekâ alanındaki varlığını güçlendirmek amacıyla OpenAI’ye stratejik bir yatırım yapmayı değerlendiriyor. Görüşmelerin henüz erken aşamada olduğu ifade edilirken, yatırım tutarının yaklaşık 10 milyar dolar seviyesinde olabileceği konuşuluyor.

Söz konusu yatırımın hayata geçmesi durumunda, OpenAI’nin şirket değerlemesinin 500 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor. Bu gelişme, küresel teknoloji devleri arasında yapay zekâ rekabetinin daha da kızıştığı bir dönemde dikkat çekici bir adım olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan Reuters, Ekim ayında yayımladığı haberinde OpenAI’nin yaklaşık 1 trilyon dolar değerleme ile borsaya açılmak için hazırlıklar yürüttüğünü bildirmişti. Amazon’un olası yatırımı, bu hedef doğrultusunda OpenAI’nin finansal ve stratejik gücünü artırabilecek önemli bir katalizör olarak görülüyor.

Amazon cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, OpenAI tarafı da iddialarla ilgili yorumda bulunmadı. Görüşmelerin seyri ve olası anlaşma şartlarının önümüzdeki dönemde netleşmesi bekleniyor.