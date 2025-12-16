Kasım 2025’te Uluslararası Yatırımcıların En Çok Net Alım Yaptığı Hisseler

Kasım ayında uluslararası yatırımcıların en fazla net alış gerçekleştirdiği ilk üç hisse şu şekilde sıralandı:

Tüpraş

Türk Telekom

İş Bankası

Ancak net alımlara rağmen performans tarafında farklılaşmalar görüldü. Tüpraş, Kasım ayında BIST 100 endeksine kıyasla %0,8 daha zayıf bir performans sergiledi. Aynı dönemde yabancı yatırımcı girişi yaşanan ilk 15 hisse arasında yer alan Türk Altın İşletmeleri ise endekse göre %30,9 daha iyi performans göstererek pozitif ayrıştı.

En Fazla Yabancı Yatırımcı Çıkışı Yaşanan Hisseler

Kasım ayında en çok para çıkışı yaşanan hisseler ise:

Türk Hava Yolları (THY)

Aselsan

Ereğli Demir Çelik

Bu hisselerden Türk Hava Yolları, Kasım ayında BIST 100 endeksine göre %5,8 daha kötü bir performans ortaya koydu.

2025’in İlk 11 Ayında Yabancı Yatırımcı Eğilimleri

Ocak–Kasım 2025 döneminde uluslararası yatırımcıların en çok net giriş yaptığı hisseler:

Aselsan: 23,879 milyar TL

Tüpraş: 17,870 milyar TL

Turkcell: 16,921 milyar TL

Bu dönemde Aselsan ve Tüpraş, BIST 100’e göre sırasıyla %128,5 ve %36,2 daha iyi performans sergilerken, Turkcell %7,2 ile negatif ayrıştı.

Öte yandan, aynı dönemde en fazla yabancı yatırımcı çıkışı yaşanan hisseler:

Sasa Polyester: 9,886 milyar TL

Pegasus: 6,008 milyar TL

Koç Holding: 4,927 milyar TL

Söz konusu hisseler, BIST 100 endeksine göre sırasıyla %35,3, %14,9 ve %11 daha kötü performans kaydetti.

Kasım Ayında Net Çıkış, Bankacılıkta Güçlü Giriş

Kasım 2025’te toplam 3,987 milyar TL (96,1 milyon dolar) net yabancı yatırımcı çıkışı yaşandı. Buna karşın bankacılık hisseleri, aynı ayda 3,847 milyar TL (90,8 milyon dolar) net yabancı girişi ile pozitif ayrıştı.

Kasım ayında yaşanan bu çıkışla birlikte BIST 100 endeksi %0,7 değer kaybederken, 2025’in ilk 11 ayında toplamda 113,683 milyar TL net yabancı girişi gerçekleşti. Aynı dönemde BIST 100 endeksi %10,9 oranında yükseliş kaydetti.

Kaynak: Ziraat Yatırım Menkul Değerler