Rekabet Kurulu, Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret AŞ hakkında soruşturma başlatılmasına karar verdi. Rekabet Kurumu’nun (RK) internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, takviye edici gıdalar ve tüketici sağlığı ürünleri pazarında faaliyet gösteren şirketin uygulamaları mercek altına alındı.

Yapılan önaraştırmada, Orzaks’ın eczanelere belirli ürün gruplarını birlikte bulundurma zorunluluğu getirdiği, satıcıların internet üzerinden satışlarını kısıtladığı ve uyguladığı indirim politikalarıyla hâkim durumunu kötüye kullandığı yönünde şüphe oluştuğu belirtildi.

Bu kapsamda Rekabet Kurulu, söz konusu iddiaların 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesi (rekabeti kısıtlayıcı anlaşmalar) ve 6. maddesi (hâkim durumun kötüye kullanılması) kapsamında değerlendirilmesi amacıyla Orzaks hakkında resmî soruşturma açılmasına hükmetti.

Soruşturma sürecinde elde edilecek bulgular doğrultusunda Kurul’un nihai kararını ilerleyen dönemde vermesi bekleniyor.