Mini MBA sertifika programı kapsamında katılımcılar; liderlik, strateji ve yönetimsel becerilerden oluşan kapsamlı bir eğitim yolculuğuna çıkacaklar.

“Nesiller Boyu Süren Liderlik Yolculuğu” mottosuyla oluşturulan ProGeneration Programı; sektörün ve bayi ağının dönüşen iş ihtiyaçları da göz önüne alınarak yapay zekadan sürdürülebilirliğe, dijital dönüşümden liderlik becerilerine uzanan geniş bir perspektifle tasarlandı. Bu yaklaşım, bayi ağının teknoloji adaptasyonu, veri okuryazarlığı ve stratejik yönetim gibi alanlarda dönüşümünü de destekliyor.

Genç kuşak bayi temsilcilerinin liderlik, stratejik düşünme ve yönetimsel becerilerini geliştirmelerine imkan tanıyan programda, katılımcılar Prometeon kültürünü, vizyonunu ve değerlerini doğrudan deneyimleme fırsatı da bulacaklar.

ProGeneration programının ilki, 6-7 Kasım 2025 tarihlerinde Kocaeli Fabrikası’nda başladı. Katılımcılar, iki gün boyunca üretimden Ar-Ge’ye kadar fabrikanın tüm süreçlerini yakından gözlemleme imkanı elde ettiler.

Prometeon Geniş Avrupa Bölge CEO’su Gökçe Şenocak, programın açılışında yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “ProGeneration, Prometeon Türkiye olarak uzun zamandır hayalini kurduğumuz bir projenin somutlaşmış hali. Bu program, iş ortaklarımızla olan güven, bağlılık ve sürdürülebilir iş birliği temelleri üzerine inşa edilmiş güçlü bir gelecek vizyonu sunuyor. Bayi ağımızın genç kuşak temsilcilerinin liderlik yolculuğuna eşlik eden bu platformu hayata geçirmekten büyük gurur duyuyoruz” dedi.

Prometeon Türkiye, Rusya ve CIS Ticaret Direktörü Uğur Aydın ise, bağlılık ve güven temelli iş birliğinin önemine değinerek “ProGeneration, genç kuşak bayi temsilcilerimizin sahadaki başarısını sürdürülebilir kılmak için gereken liderlik ve stratejik düşünme becerilerini destekleyen güçlü bir platform. Katılımcılarımızın edineceği bilgi ve deneyimlerin hem kendi kariyerlerinde hem de Prometeon ekosisteminde fark yaratacağına inanıyoruz” dedi.