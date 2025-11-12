İstanbul-Başakşehir’deki bağlantı yolu yapımında öncelikli olarak kullanılmaya başlanan BOMAG RS 650-2 Yol Stabilizeri ve 2 adet yeni BOMAG BW 216 D-5 Yol ve Toprak Silindirleri ile PAR-SAN Yapı, sektördeki etkinliğini artırdı.

Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş. tarafından Türkiye distribütörlüğü yürütülen, asfalt ve toprak silindirlerindeki öncü kimliğini asfalt finişeri ve asfalt kazıma makinesi ile genişleten BOMAG, yol stabilizerleri segmentinde de etkisini artırıyor. BOMAG’ın Türkiye’deki makine parkını yeni teknolojilerle genişlettiği ürünleri arasında yer alan BOMAG RS 650-2 Yol Stabilizeri, PAR-SAN Yapı’ya teslim edildi. Yol yapımında verimliliği ve üretim kapasitesini yeni bir seviyeye taşıyan BOMAG RS 650-2 Yol Stabilizeri’ne ek olarak 2 adet BOMAG BW 216 D-5 Yol ve Toprak Silindiri de PAR-SAN Yapı’nın faaliyetlerinde kullanılmaya başlandı.

Yol yapımına katma değer katan makine: BOMAG RS 650-2 Yol Stabilizeri

BOMAG RS 650 Yol Stabilizeri, yol yapımında verimliliği ve üretim kapasitesini yeni bir seviyeye taşıyor. Toprak stabilizasyonunda veya soğuk geri dönüşümde temel karlılık faktörlerini etkileyen makine kullanımı ve günlük üretim ile düşük işletme maliyetleri, BOMAG RS 650-2 Yol Stabilizeri’nin ilk üretim aşamasından itibaren dikkate alınan faktörler arasında yer alıyor. Tüm bu detaylar göz önünde bulundurularak tasarlanan BOMAG RS 650-2 Yol Stabilizeri, BOMAG’ın 40 yılı aşkın deneyimiyle, dünya çapındaki her türlü uygulamada, her zaman yüksek kalite ve uzun vadeli kazanç için maksimum performans sunuyor.

Bakım kolaylığı sağlayan tasarım

BOMAG RS 650-2 Yol Stabilizeri’nde standart olarak sunulan merkezi yağlama sistemi, tüm bileşenlerin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Özel radyatörler ile de daha düşük toz yapışması sağlanıyor. Geniş hacimli radyatörler, geniş soğutma rezervlerine sahip olup zorlu koşullar için yüksek kapasite sunuyor. “Sandviç Radyatörler”den kaçınılması ve standart ekipman kompresörü tarafından sağlanan basınçlı havanın kullanılması sayesinde radyatörün temizlenmesi önemli ölçüde kolaylaşıyor. Bu özel tasarım ayrıca yüksek kullanılabilirlik ve en düşük aşınmayı da garanti ediyor.

Güçlü 8 silindirli motor

BOMAG RS 650-2 Yol Stabilizeri’nde, yeni nesil emisyonları karşılayabilen güçlü 8 silindirli motor kullanılıyor. 1900 devir/dakika’da 480 KW (653 PS) güç üreten motor, mutlak performans ve yakıt verimliliğine ek olarak ECOMODE teknolojisi ile çevreci bir tutum sergiliyor.

Tüm tekerleklerden tahrik ve yüksek manevra kabiliyeti

BOMAG RS 650-2 Yol Stabilizeri’nin hem belden kırma hem de arka aksdaki dönüş ve osilasyonu sayesinde tüm zemin şartlarında benzersiz bir çekiş ve manevra kabiliyeti sunuluyor.

Güvenli görüş açıları

BOMAG RS 650-2’nin hidrolik olarak yükseltilebilir kabinindeki etkin oturma pozisyonu, geniş camlarının da katkısıyla işlenen alanların kusursuz şekilde görülmesini sağlıyor. Operatör, etrafını rahatlıkla takip ederek, daha yüksek manevra kabiliyetine ve güvenli hareket alanına kavuşuyor. Operatör koltuğunun esnek dönüş özelliği de bu alanları destekliyor. 8 LED aydınlatma ve kabindeki ek çalışma aydınlatmalarının da katkısı sayesinde karanlık çalışmalar sırasında da yol yapım süreçlerinde zaman kazanılıyor. Standart donanımdaki iki kamera ile makinenin solundan ve sağından 180 derecelik görüş sağlanıyor ve bu sayede geri dönüşüm makinesinin önü, arkası ve iki rotor kapağı izlenebiliyor. Çalışma esnasındaki canlı görüntüler, operatörün kolaylıkla izleyebildiği monitöre aktarılıyor. Makinenin farklı açılarına konumlandırılan 3 acil durum butonları ile de en üst düzeyde güvenlik sağlanıyor.

PAR-SAN Yapı, filosunu 2 adet silindir ile genişletti

Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş. distribütörlüğündeki, asfalt ve toprak silindir segmentlerinde zirvede yer alan BOMAG, PAR-SAN Yapı’ya ayrıca 2 adet BOMAG BW 216 D-5’i de teslim etti. BOMAG BW 216 D-5, markanın her tür işe uyumlu tek tamburlu toprak silindirleri ailesinin merkezinde yer alıyor. Şehir içi veya şehir dışı yol inşaatları ve her türlü zemin dolgu işleri için son derece uygun olan BOMAG toprak silindirleri, güçlü motorları, düşük yakıt tüketimleri ve kaliteli üretimlerine ek olarak, Marubeni Dağıtım ve Servis’in satış ve satış sonrası hizmetlerdeki güvencesiyle her koşulda hizmete hazır durumda.

Yaygın yetkili servis noktası 17’ye çıktı

İş makineleri sektöründe satış sonrası hizmetleriyle dikkat çeken Marubeni Dağıtım ve Servis, BOMAG markası için de deneyimli kadrosuyla hizmet veriyor. BOMAG, Türkiye genelindeki yetkili servis noktasını 17’ye çıkararak iş ortaklarının ihtiyaçlarını karşılıyor. BOMAG, kullanıcılarına yaygın yetkili servis ağı, yüksek yedek parça bulunabilirliği, hızlı ve güvenilir çözümler sunuluyor.