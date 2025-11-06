Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde günlerdir aralıksız süren deprem fırtınası vatandaşlarda endişeye yol açarken, jeoloji uzmanlarından art arda açıklamalar gelmeye devam ediyor. Daha önce Marmara ve Balıkesir bölgesindeki olası büyük depremlerle ilgili tahminleriyle gündeme gelen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, TGRT Haber canlı yayınına bağlanarak Marmara Bölgesi’ndeki son sismik hareketliliği değerlendirdi.

Üşümezsoy, Sındırgı’daki depremlerin Marmara fay hattı üzerindeki gerilimi etkileyebileceğine dikkat çekerek, olası bir büyük depremin özellikle Yalova’nın batısı ve Çınarcık çevresinde meydana gelebileceğini söyledi.

“6,5 - 7 büyüklüğündeki bir deprem özellikle sahil yerleşkesini tehdit eder. Olay bir Y harfinde gizli. V şeklinde dönerek Yalova, Çınarcık ve Çınarcık’ın batısına doğru ilerliyor.”

— Prof. Dr. Şener Üşümezsoy

Marmara’daki fay hareketliliğinin devam ettiğini belirten Üşümezsoy, Yalova, Armutlu ve çevresinin yüksek risk altında olduğunu vurguladı. Ayrıca, 1894 yılında meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki İstanbul depremi ile bölgedeki fayların tarihsel bağını da hatırlattı.

“1894’te kırılan 7.3’lük deprem Yalova fayını ve Çınarcık kesimini kırdı. Armutlu’ya doğru giden stres boşalmış oldu. Kumburgaz’daki fay 2025’te kırıldı. İstanbul çevresinde depremler hep olmuştur.”

Uzman, Marmara Denizi çevresinde süregelen küçük ölçekli sarsıntıların büyük depremlerin habercisi olabileceğini belirterek, bölgedeki yerleşimlerin zemin etüdü ve yapı güvenliği açısından yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.