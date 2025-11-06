Yönetmelik, resmi tatil günleri hariç Cumartesi ve Pazar günleri nöbetçi noterlik hizmetinin zorunlu kılındığını ortaya koyuyor.
Yönetmeliğin Temel Hükümleri
-
Nöbetçi noterlik hizmeti, resmî tatil günlerine denk gelmemek şartıyla Cumartesi ve Pazar günleri verilecek.
-
İl merkezlerinde, noterlik sayısı:
-
4 ile 20 arasında ise en az 1 noterlik nöbet görevi alacak.
-
20’yi aşan noterlik sayısı olan illerde ise toplam noterlik sayısının en az %5’i oranında nöbetçi noterlik belirlenmiş durumda. Hesaplamada virgülden sonrası yukarı yuvarlanacak.
-
-
İlçe bazında nöbetçi noterlik uygulamasının olup olmayacağına, ilgili noter odası ve Türkiye Noterler Birliği görüşü alınarak, Adalet Bakanlığı karar verecek.
-
Nöbetçi noterliklerin çalışma saatleri: 09:00–17:00, arada 12:30–13:30 arası öğle tatili olarak belirlendi; bu saatler arasında işlem kabul edilmeyecek.
-
Nöbet listeleri, asıl ve yedek olarak hazırlanacak; ilgili noter odaları tarafından listeler oluşturularak uygulamaya konacağı aydan en az üç hafta önce Türkiye Noterler Birliği’ne gönderilecek, birlik onayıyla internet sitesinde yayımlanacak. Süre aşılırsa birlik listeyi hazırlayıp yayımlayabilecek.
-
Mevcut nöbetçi noter uygulaması, yeni yönetmelik kapsamında belirlenecek ilk nöbet listeleri yayımlanana kadar geçici olarak devam edecek.
-
Yönetmelik, resmi tatil olmayan günlerde noter işlemlerinin sürekliliğini sağlama amacı taşıyor.