Yönetmelik, resmi tatil günleri hariç Cumartesi ve Pazar günleri nöbetçi noterlik hizmetinin zorunlu kılındığını ortaya koyuyor.

Nöbetçi noterlik hizmeti, resmî tatil günlerine denk gelmemek şartıyla Cumartesi ve Pazar günleri verilecek.

İl merkezlerinde, noterlik sayısı: 4 ile 20 arasında ise en az 1 noterlik nöbet görevi alacak.

20’yi aşan noterlik sayısı olan illerde ise toplam noterlik sayısının en az %5’i oranında nöbetçi noterlik belirlenmiş durumda. Hesaplamada virgülden sonrası yukarı yuvarlanacak.

İlçe bazında nöbetçi noterlik uygulamasının olup olmayacağına, ilgili noter odası ve Türkiye Noterler Birliği görüşü alınarak, Adalet Bakanlığı karar verecek.

Nöbetçi noterliklerin çalışma saatleri: 09:00–17:00, arada 12:30–13:30 arası öğle tatili olarak belirlendi; bu saatler arasında işlem kabul edilmeyecek.

Nöbet listeleri, asıl ve yedek olarak hazırlanacak; ilgili noter odaları tarafından listeler oluşturularak uygulamaya konacağı aydan en az üç hafta önce Türkiye Noterler Birliği’ne gönderilecek, birlik onayıyla internet sitesinde yayımlanacak. Süre aşılırsa birlik listeyi hazırlayıp yayımlayabilecek.

Mevcut nöbetçi noter uygulaması, yeni yönetmelik kapsamında belirlenecek ilk nöbet listeleri yayımlanana kadar geçici olarak devam edecek.