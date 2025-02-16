Bugün Habertürk’te katıldığı programda Türkiye’nin deprem haritasını değerlendiren Prof. Dr. Görür, beklenen Büyük Marmara Depremi'nin önümüzdeki 30 yıl içinde gerçekleşme olasılığını yüzde 47 olarak belirledi. Görür, bilimsel çalışmalar sonucu depremlerin büyük ölçüde öngörülebileceğini vurguladı.

Marmara Depremi ve Ekonomik Etkiler

Afrika Levhası’nın Kıbrıs Yayı’nın altına girmesiyle Kuzey Anadolu Fay Hattı’nı ve üstündeki Anadolu Levhası’nı gerdiğini belirten Görür, olası büyük İstanbul depreminin ekonomik anlamda Türkiye'ye "diz çökertebileceğini" söyledi.

Çanakkale'yi de Uyardı

Çanakkale’de "Çanakkale'nin Depremselliği ve Deprem Dirençli Çanakkale" konferansına katılan Görür, Ege bölgesindeki deprem fırtınası için de uyarıda bulunarak, Çanakkale'nin büyük bir yıkım riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Çanakkale'nin çürük zeminde bulunduğunu ve Kuzey Anadolu Fayı'nın her iki kolu tarafından çevrelendiğini belirten Görür, bu fayların her birinin 7 ve üzeri büyüklükte depremler üretebileceği uyarısında bulundu.

Ege'deki Deprem Fırtınası

Ege Denizi'ndeki deprem fırtınası hakkında da değerlendirmelerde bulunan Görür, Afrika levhasının Anadolu ve Ege levhasının altına dalarak bu levhaları gerdiğini ve bunun deniz tabanında lavların çıkmasına yol açtığını söyledi. Görür, bu sürecin evrilmesi durumunda Anadolu'yu da etkileyebileceğini belirtti.

Prof. Dr. Naci Görür’ün açıklamaları, Türkiye’deki deprem risklerine dair ciddi endişeleri yeniden gündeme getirdi ve özellikle Marmara Bölgesi’ndeki olası bir büyük depremin etkileri konusunda dikkatleri üzerine çekti.