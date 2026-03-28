Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşundan biri olan ve 40 yıldır toplum sağlığına ve sağlık sektörüne katkı sağlayan Polifarma, ‘Sürdürülebilir Gelecek’ hedefi kapsamında Dünya Su Günü kapsamında anlamlı bir çevre projesine imza attı. Polifarma Sürdürülebilirlik Komitesi ve şirket gönüllülerinden oluşan ‘Yeşil Yakalılar Kulübü’ iş birliğiyle Marmaraereğlisi Türkmenli Barajı’nda düzenlenen etkinlikte, gölet çevresindeki atıklar toplanarak su ekosisteminin korunmasına katkı sağlandı.

26 Mart Perşembe günü düzenlenen etkinlikte, Polifarma gönüllüleri su kaynaklarının korunmasına dikkat çekmek amacıyla gölet çevresinde biriken atıkları temizledi. Etkinliğe, T.C. Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Mustafa Onur Bozkurter ve üst düzey belediye yetkililerinin yanı sıra TESKİ (Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) Genel Müdür Yardımcısı Ferruh Beceren ile Türkmenli Mahallesi Muhtarı Mümin Somuncu da katıldı.

Yeşil Yakalılar ile sanayi ve doğa arasında sürdürülebilir köprü kuruyor

Üretim süreçlerinde çevresel etkileri en aza indirerek, kaynaklarını verimli kullanmaya özen gösteren Polifarma, faaliyetlerini ‘Önce Hayat’ mottosu doğrultusunda şekillendirerek BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile uyumlu bir şekilde hareket ediyor. Tüm iş süreçlerinde sürdürülebilirlik ön plana alınırken, çevreye ve topluma daha çok değer katmak şirketin en önemli hedefleri arasında yer alıyor. Çevre dostu bir üretim tesisinin yanı sıra çevre bilinci yüksek bir çalışan topluluğu da oluşturmayı hedefleyen şirket, Sürdürülebilirlik Komitesi ve yine tamamen çalışanların gönüllü katılımıyla kurulan ‘Yeşil Yakalılar Kulübü’ iş birliğiyle çeşitli etkinlikler düzenleyerek çevre bilinci ve farkındalığının artırılmasına katkı sağlıyor.

‘Yeşil Yakalılar’, çevre dostu prensiplerini günlük iş yaşamına entegre ederek sanayi ile doğa arasında dengeli ve sürdürülebilir bir köprü kurmayı amaçlıyor. Doğal kaynakların bilinçli kullanımı, karbon ayak izinin azaltılması, atıkların kaynağında önlenmesi ve döngüsel ekonomi prensiplerinin benimsenmesi Yeşil Yakalılar kulübünün temel öncelikleri arasında yer alıyor.

Su, insan sağlığı ve yaşamın sürdürülebilirliği için en temel ihtiyaç

SKA hedefleri arasında yer alan ‘Temiz su kaynaklarına erişim’ de gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak açısından kritik öneme sahip. Çünkü insan sağlığı ve yaşamın sürdürülebilirliği için en temel ihtiyaç olan su kaynaklarımız, küresel iklim değişikliği ve bilinçsiz tüketim nedeniyle giderek azalıyor. Bu kaynakların korunmasında ise hepimize büyük sorumluluk ve görevler düşüyor.

Polifarma gönüllüleri de bu sorumluluk bilinciyle hareket ederek ‘Türkmenli Barajı Temizlik Projesi’ ile hem su kaynaklarının sürdürülebilirliği hem doğal yaşam alanlarının korunmasına katkı sağlanması açısından önemli bir projeye imza attı. Marmaraereğlisi Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik kapsamında; Tekirdağ bölgesi için oldukça değerli bir su kaynağı olan Türkmenli Gölet çevresine atılan plastik, cam, kâğıt ve naylon poşet gibi atıklar toplanarak çevre kirliliğine dikkat çekildi. Kurumsal sosyal sorumluluk alanında atılan bu küçük adımların, sürdürülebilir gelecek hedefine giden yolda, toplumun tüm kesimlerine örnek oluşturması umut edilirken, şirket gelecek dönemde de doğaya, insana ve geleceğe olan sorumluluğu ile üretimin her aşamasında çevre bilincini yaşatmaya devam edecek.