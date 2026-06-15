Otomotiv sektörünün veri analizi konusunda lider firması olan Cardata, 2018 yılında sektöründe bir ilk olarak hayata geçirdiği Cardata Mobil uygulamasını kapsamlı bir dönüşümle kullanıcılarının hizmetine sundu. İkinci el araç ticaretinde veriyle karar almayı kolaylaştıran yeni nesil bir karar destek platformuna dönüşen uygulama; yeni nesil teknoloji altyapısı, yapay zekâ uyumlu mimarisi, tamamen yenilenmiş kullanıcı deneyimi ve birçok yeni özelliğiyle baştan sona yeniden geliştirildi. Yeni Cardata Mobil ile Türkiye’de bir ilki daha hayata geçirdiklerini söyleyen Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Kullanıcılar artık Türkiye genelindeki ihale sistemlerinden elde edilen gerçekleşmiş işlem fiyatlarını da görebiliyor. Bu veri; galeriler, yetkili satıcılar, kurumsal ikinci el operasyonları ve araç yatırımcıları için önemli bir referans oluşturuyor. Bu özellikler Türkiye’de ilk kez Cardata tarafından sunuluyor. Ayrıca kullanıcılar, marka, model, segment, yakıt tipi ve motor tipi gibi birçok filtreyle Türkiye’nin en güncel sıfır kilometre araç fiyatlarına da mobil uygulama üzerinden kolaylıkla ulaşabiliyor. Böylece Cardata Mobil, hem ikinci el hem de sıfır kilometre araç pazarında veriyle karar almayı destekleyen kapsamlı bir platform olarak öne çıkıyor” dedi.

Türkiye’nin otomotiv dünyasındaki yerli ve milli veri analizi şirketi olan Cardata, sektöre öncülük eden araç değerleme uygulaması Cardata Mobil’i yeniledi. Uzun yıllardır otomotiv, sigorta, finans, filo, leasing, ilan siteleri, ikinci el araç ticareti yapan şirketlere/kurumlara ve distribütör ağlarına veri ve karar destek hizmetleri sunan Cardata, Türkiye’de ikinci el araç değerleme alanının sektör lideri konumunda yer alıyor. Şirket, Türkiye’nin en kapsamlı araç veri tabanlarından biri üzerine inşa ettiği çözümleriyle sektörün referans noktalarından biri olarak öne çıkıyor. 2018 yılından bu yana kullanılan Cardata Mobil, yeni nesil teknoloji altyapısı, yapay zekâ uyumlu mimarisi, tamamen yenilenmiş kullanıcı deneyimi ve çok sayıda yeni özelliğiyle baştan sona yeniden geliştirildi. Yalnızca bir araç değerleme uygulaması olmayan Cardata Mobil, ikinci el araç ticareti için kapsamlı bir karar destek platformu haline geldi.

Mobil uygulama güncellemesinin çok ötesinde!

Binlerce bayi, galeri, filo şirketi, kurumsal firma ve bireysel kullanıcı tarafından aktif olarak kullandığı Cardata Mobil’in tüm teknolojik altyapısı yenilendi. Daha hızlı, daha ölçeklenebilir, daha güvenli ve yapay zekâ uygulamalarına hazır hale getirilen uygulamada ikinci el araç değerleri günlük ve anlık olarak güncelleniyor. Kullanıcıların, araçlarının güncel piyasa değerini saniyeler içerisinde öğrenebildiği uygulamaya güncelleme kapsamında elektrikli ve hibrit araçlar dahil edildi. Konu hakkında değerlendirme yapan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Bu çalışmayı bir “mobil uygulama güncellemesi” değil, Türkiye’nin ilk araç değerleme uygulamasının yeni nesil teknolojiyle yeniden tasarlanması hikayesi olarak ele alıyoruz. Yeni Cardata Mobil ile Türkiye’de bir ilki daha hayata geçirdik. Kullanıcılar artık marka, model, segment, kasa tipi, yakıt tipi, motor tipi ve fiyat aralığı gibi kapsamlı filtrelerle Türkiye’nin en güncel sıfır kilometre araç fiyatlarına da mobil uygulama üzerinden kolaylıkla ulaşabiliyor. Bunun yanında Türkiye genelindeki ihale sistemlerinden elde edilen gerçekleşmiş işlem fiyatlarını da görebiliyor. Bu veri; galeriler, yetkili satıcılar, kurumsal ikinci el operasyonları ve araç yatırımcıları için önemli bir referans oluşturuyor. Bu özellikler Türkiye’de ilk kez Cardata tarafından sunuluyor. Uygulamamız bu kapsam ve filtreleme yapısı ile mobil tarafta sektördeki en güçlü örneklerden biri konumunda” dedi.

20 parça üzerinden detaylı ekspertiz yapılabiliyor!

Kullanıcıların artık alış, satış ve takas fiyatını aynı ekran üzerinden görebildiğini ifade eden Hüsamettin Yalçın, şöyle devam etti: “Yeni sistem artık sadece fiyat üretmiyor; araç için ‘hızlı satar, normal satar, yavaş satar’ gibi analizleri de yapabiliyor. Ayrıca uygulama tahmini satış süresi ve tahmini stok maliyeti de gösteriliyor. Kullanıcılar artık değerleme yaptıkları araçlarının piyasadan yüzde kaç yüksek veya düşük olduğunu, kilometresinin piyasa ortalamasına göre durumunu anlık olarak görebiliyor. Her araç için son 12 aylık ikinci el fiyat geçmişi grafiklerle sunuluyor. Bu sayede kullanıcılar yalnızca bugünkü değeri değil, fiyatın zaman içindeki değişimini de takip edebiliyor. Benzer şekilde hasar ekranımız da tamamen yenilendi. 20 farklı parça üzerinden detaylı ekspertiz yapılabilen bu ekranda çizik, göçük, sel kaydı, dolu hasarı, bakım geçmişi, lastik durumu gibi ek sorularla çok daha hassas fiyatlandırma yapılabiliyor. Bugün çok sayıda banka, sigorta şirketi, otomotiv markası, distribütör ve ikinci el araç operasyonu yapan şirketler Cardata verilerini kullanıyor. Yeni Cardata Mobil’i, bu kurumsal bilgi birikimi ve veri gücü üzerine inşa ederek kullanıma sunduk. Uygulamamızı her zaman yeni teknolojilerle güncellemeye devam edeceğiz.”