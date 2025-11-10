Küresel piyasalar haftaya iyimser başladı

ABD’de federal hükümetin 40 gün süren kapanmasının sona ereceğine dair gelişmeler, yeni haftada küresel piyasalarda pozitif bir hava yarattı.

Senato’da Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında geçici bütçe üzerinde sağlanan uzlaşma, hükümetin açılmasına yönelik umutları artırdı. Tasarının Temsilciler Meclisi’nde de onaylanması ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanması halinde federal hükümet yeniden faaliyetlerine başlayacak.

Uzmanlar, hükümetin açılmasının istihdam, enflasyon ve büyüme verilerine dair belirsizliği azaltacağını, bu durumun da Fed’in faiz politikasına yön vereceğini belirtiyor.

Tüketici güveni zayıf kaldı, faiz indirimi beklentisi güçlendi

Michigan Üniversitesi tarafından açıklanan tüketici güven endeksi kasım ayında 50,3 puanla beklentilerin altında kalırken, Fed’in faiz indirimlerine devam edeceği yönündeki beklentiler arttı.

New York Fed’in anketine göre, ABD’li tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi yüzde 3,2’ye geriledi.

Fed’in yayımladığı Finansal İstikrar Raporunda ise politika belirsizliğinin finansal sistem üzerindeki en büyük risk unsuru olarak öne çıktığı belirtildi.

Altın ve petrol yükseldi, dolar yatay seyretti

Piyasalarda olumlu hava emtia fiyatlarına da yansıdı.

Altının onsu , faiz indirim beklentileriyle yüzde 1,5 artışla 4.064 dolara çıktı.

Brent petrolün varil fiyatı , hükümetin yeniden açılacağına dair umutlarla yüzde 0,7 artışla 64,1 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi 5 baz puan artışla %4,13’e, dolar endeksi ise 99,6 seviyesinde yatay kaldı.

New York borsası karışık kapandı

Cuma günü New York borsasında teknoloji hisseleri öncülüğünde dalgalı bir seyir izlendi.

Oracle hisseleri yüzde 1,9 , AMD yüzde 1,8 , Broadcom yüzde 1,7 gerilerken;

Sandisk yüzde 15,3, Expedia yüzde 17,6 değer kazandı.

Seans sonunda Dow Jones yüzde 0,16, S&P 500 yüzde 0,13 artarken, Nasdaq yüzde 0,22 geriledi.

Yeni haftada vadeli endeksler pozitif açılış sinyali veriyor.

Avrupa borsaları negatif kapandı, Asya borsaları alıcılı seyrediyor

Cuma günü Avrupa piyasalarında satış baskısı öne çıkarken,

Almanya DAX 30 yüzde 0,69 ,

İngiltere FTSE 100 yüzde 0,55 ,

Fransa CAC 40 yüzde 0,18 değer kaybetti.

Asya tarafında ise haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı seyir dikkat çekti.

Japonya Nikkei 225 yüzde 1,2 ,

Güney Kore Kospi yüzde 3,4 ,

Hong Kong Hang Seng yüzde 0,6 artışla işlem görüyor.

Çin’de tüketici fiyatlarındaki hafif toparlanmaya karşın, üretici fiyatlarındaki düşüş deflasyon endişelerini gündemde tutuyor.

Borsa İstanbul’da yön arayışı sürüyor

Cuma gününü yüzde 1,34 düşüşle 10.924,53 puandan tamamlayan Borsa İstanbul, yeni haftaya temkinli başladı.

Dolar/TL, sabah saatlerinde yüzde 0,1 artışla 42,23 seviyesinde işlem görüyor.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, geçen hafta yaptığı açıklamada 2025 sonunda enflasyonun yüzde 31-33 aralığında olacağını öngördüklerini, 2026’da bu oranın %13-19 aralığına gerilemesini beklediklerini ifade etti.

Analistler, BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 puan seviyelerini destek, 11.000 ve 11.100 puanları ise direnç konumu olarak değerlendiriyor.