Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bakanlar, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının yer aldığı heyetle birlikte Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı. Saat 09.05’te Türkiye genelinde olduğu gibi Anıtkabir’de de saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Erdoğan’dan Anıtkabir Özel Defteri’ne Duygusal Mesaj

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayarak şu ifadeleri kaleme aldı:

“Aziz Atatürk,

"Aziz Atatürk,

Vefatınızın 87. yıl dönümünde zat-ı âlinizi, İstiklal Harbimizi birlikte yürüttüğünüz silah arkadaşlarınızı ve yüzlerce yıldır vatan topraklarını kanlarıyla sulayan kahraman şehitlerimizi rahmetle yâd ediyoruz. 'En büyük eserim' dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ne tutkuyla sahip çıkıyor, ülkemizin her karışını yeni eserlerle nakış nakış işlemeye devam ediyoruz. İçeride huzurlu ve istikrarlı, dışarıda muteber ve muzaffer bir Türkiye için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Emin ve ehil kadroların öncülüğünde Türkiye, küresel bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Ruhun şâd olsun."

Türkiye 09:05’te Ata’sı İçin Saygı Durdu

Yurt genelinde milyonlarca vatandaş, 10 Kasım sabahı saat 09:05’te siren sesleri eşliğinde saygı duruşunda bulundu. Resmi kurumlar, okullar ve meydanlarda gerçekleştirilen anma etkinliklerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, minnet ve özlemle anıldı.