Pirelli, CDP’nin İklim Değişikliği programı kapsamında 2025 Global A listesine girerek üst üste sekizinci kez dünya liderleri arasında yer aldı. Kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluş olan CDP, 2024 yılında 22.100’den fazla şirketin karbonsuzlaştırma konularındaki bilgilerini derleyip analiz ederek global liderleri belirledi.

İklim Değişikliği programındaki “A” notu en yüksek puanı temsil ediyor. Pirelli’nin iklim değişikliğiyle ilgili risk ve fırsatları proaktif bir şekilde yöneterek değer zinciri boyunca emisyonlarını azaltmayı amaçlayan karbonsuzlaştırma stratejisi bu notu almasını sağladı. Pirelli, SBTi tarafından da onaylanan 2040 Net Sıfır hedefine ulaşmak için tedarik zinciri boyunca karbon ayak izinin azaltılması, üretim süreçlerindeki makinelerin elektrifikasyonu ve yüksek enerji verimliliğine sahip yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi gibi stratejik girişimler yürütüyor.

Pirelli Sürdürülebilirlik, Yeni Mobilite ve Motor Sporları Başkan Yardımcısı Giovanni Tronchetti Provera şu yorumda bulundu: “Pirelli’nin İklim raporlamasıyla CDP Global A Listesinde yer alması, iklim değişikliğiyle mücadele taahhüdümüzü ve ekolojik geçişle bağlantılı risk ve fırsatları yönetme kapasitemiz olduğunu teyit ediyor. İklim değişikliğini yavaşlatmaya yönelik yenilikçi çözümlerin geliştirilmesi ve uygulanması, süreçlerin ve ürünlerin sürekli iyileştirilmesini sağlarken 2040 Net Sıfır hedefimize ulaşmamıza da katkıda bulunuyor.”

Şirketlerin ve hükümetlerin sera gazı emisyonlarını azaltmalarına, ayrıca su kaynaklarını ve ormanları korumalarına yardımcı olmayı amaçlayan CDP, puanın hesaplandığı metodolojiyi dikkate alarak bağımsız bir değerlendirme yapabilmek için çevresel etkiler, riskler ve fırsatlarla ilgili verileri topluyor. Bu veriler 2025 yılında 127 trilyon doları aşan toplam varlığa sahip 640 yatırımcının beklentileri doğrultusunda raporlama yapan şirketler tarafından CDP platformu aracılığıyla açıklandı.