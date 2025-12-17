Dün benzinin litre fiyatında 1 lira 96 kuruşluk düşüş görülürken, bugün itibarıyla 77 kuruşluk yeni bir indirim daha yapıldı.

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve dönemsel olarak uygulanan ÖTV düzenlemeleri; benzin, motorin ve LPG fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Bu nedenle araç sahipleri her gün “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?” ve “LPG fiyatları güncel ne kadar?” sorularına yanıt arıyor.

İşte 17 Aralık 2025 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları…

İstanbul akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 51,78 TL/LT

Motorin: 53,18 TL/LT

LPG: 28,51 TL/LT

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 51,61 TL/LT

Motorin: 53,01 TL/LT

LPG: 27,88 TL/LT

Ankara güncel akaryakıt fiyatları

İzmir güncel akaryakıt fiyatları

Benzin: 52,99 TL/LT

Motorin: 54,56 TL/LT

LPG: 28,33 TL/LT

Akaryakıt fiyatları neden değişiyor?

Akaryakıt fiyatları; Brent petrol fiyatları, döviz kuru, rafineri çıkış fiyatları ve ÖTV-KDV oranları başta olmak üzere birçok faktöre bağlı olarak belirleniyor. Özellikle uluslararası petrol piyasalarındaki ani yükseliş veya düşüşler, pompa fiyatlarına kısa sürede yansıyabiliyor.

Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki seyrin ve döviz kurundaki hareketliliğin önümüzdeki günlerde de akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam edeceğini belirtiyor.

Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları illere ve dağıtım firmalarına göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.