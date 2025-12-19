Özgün çizimlerle yolculuklarını sanata dönüştüren Seyyahart, Continental iş birliğiyle çıktığı 5 şehirden oluşan turunu tamamladı. “Yola çıkana arka çıkar” felsefesiyle sanatı ve güvenli sürüşü buluşturan bu yolculukta Yalova, Kütahya, Uşak ve Denizli’nin izleri özel bir termosun üzerine işlendi.

Yolculuk Yalova’da doğanın huzuru ve kaplıcaların sıcaklığıyla başladı; Kütahya’da geleneksel desenler ve çinilerin ruhu çizgilere yansıdı. Uşak’ta tarih kokan sokaklardan alınan ilham termosun yüzeyine işlendi, Denizli’de ise bembeyaz Pamukkale travertenleri yolculuğun simgesi oldu. Bu sanat yolculuğu, geride güvenli ve keyifli yolculukların hikâyesini bıraktı.

Seyyahart’ın kurucusu Berk Armağan her şehirden bir anı ve simgeyi toplayarak termosun tasarımına yansıttı. Ortaya çıkan çalışma, yolculuğun hikâyesini ve Continental’in güvenli sürüş vizyonunu sanatsal bir ifadeyle bir araya getirdi. Günlük hayatta sürücülerin yol boyunca yanından ayırmadığı bir bardak kahve ya da bir yudum su gibi, bu özel tasarım termos da güvenli yolculuklara eşlik eden bir yol arkadaşı oldu.

150 yılı aşkın süredir sürüş güvenliği alanında öncülük eden Continental, “yola çıkana arka çıkar” yaklaşımıyla yolculukların her anında güveni ön planda tutuyor. Seyyahart iş birliği de bu yaklaşımın sanatsal bir yansıması olarak hayata geçti. Ortaya çıkan iş birliğine özel çizimler, sanat ve güvenliğin aynı yolculukta nasıl yan yana durabileceğini gösterirken, dört şehirlik bu macera hem ilham verici hem de unutulmaz bir deneyime dönüştü.