Türkiye’de kış lastiği kullanımı artıyor

İpsos araştırmasına göre Türkiye genelinde 16,8 milyon otomobil ve 5,3 milyon hafif ticari araç bulunuyor. 2024 yılında toplam 6,8 milyon adet kış lastiği satışı gerçekleşti; bunun 5,7 milyonu binek, 1,1 milyonu hafif ticari araçlara ait oldu.

Kış lastiği kullanımına dair farkındalık her geçen yıl artıyor. Araştırmalar ve satış rakamları da bu eğilimi açıkça ortaya koyuyor. Ipsos araştırmasına göre binek araç kullanıcılarının %66’sı kış lastiği kullanıyor. ETRMA verilerine göre kış lastikleri, ıslak zeminde fren mesafesini %10, soğuk zeminde ise %18’e kadar kısaltarak olası kazaların önlenmesine katkı sağlıyor.

Brisa’dan yüzde 99 kapsama oranıyla geniş ürün gamı

Brisa, 13 inçten 17 inç ve üzeri jantlara kadar yüzde 99’a yakın kapsama oranıyla geniş bir kış lastiği portföyü sunuyor; dört ana desen ve 250 ebatlık seçenekleriyle pazarda güçlü bir varlık gösteriyor. Elektrikli ve hibrit araç kullanıcıları arasında kış lastiği farkındalığının ve kullanım oranının daha yüksek olduğuna dikkat çeken Brisa, artan bilinçle birlikte premium segmentte de pazarın belirgin şekilde büyüdüğünü vurguluyor.

Elektrikli araçlara özel kış lastiği farkındalığı

Türkiye’de elektrikli araç satışları son yıllarda hızla artarken, bu araçların kış koşullarına uygun lastik kullanımı ayrı bir önem taşıyor. Elektrikli araçların batarya kaynaklı daha yüksek ağırlıkları ve farklı sürüş dinamikleri, lastiklerin yol tutuş ve fren performansında özel gereksinimler ortaya çıkarıyor. Bu nedenle elektrikli araç kullanıcılarının, standart kış lastikleri yerine elektrikli araçlara özel olarak geliştirilen kış lastiklerini tercih etmeleri kritik hale geliyor. Brisa, elektrikli araç sahiplerinin kışa güvenli hazırlık yapabilmeleri için ENLITEN ve Nexgen teknolojileriyle geliştirilen premium lastiklerini öne çıkarıyor.

Premium segmentin yıldızı: Bridgestone Blizzak 6

Bridgestone’un premium kış lastiği Blizzak 6, Almanya’nın prestijli otomobil dergisi AUTO BILD sportscars tarafından gerçekleştirilen 2025 Kış Lastiği Testi’nde “test şampiyonu” seçildi. Zorlu kış koşullarında üstün performans sergileyen Blizzak 6, özellikle karlı zemindeki yol tutuşuyla öne çıktı.

ENLITEN teknolojisi ile geliştirilen lastik, ıslak zeminde sınıfının en iyi performansını karlı zeminde güçlü frenleme ve tutunma kabiliyetiyle birleştiriyor. Bağımsız TÜV SÜD testlerine göre Blizzak 6, karda frenleme ve çekiş performansında en üst sıralarda yer alırken, ıslak zeminde de en kısa durma mesafesini sunuyor. Bir önceki nesle kıyasla %32 daha uzun kullanım ömrü sunan Blizzak 6, hem içten yanmalı hem de elektrikli/hibrid araçlarla uyumlu yapısıyla premium segmentte fark yaratıyor.

Lassa’dan tüm kış koşullarına uygun çözümler:

Lassa, tüm kış koşullarına uygun geniş ürün gamıyla sürücülere güvenli bir sürüş sunuyor.

Snoways 4, karlı ve ıslak zeminlerde kısa fren mesafesi ve güçlü yanal tutuşuyla sürüş güvenliğini artırıyor. Zorlu kış koşullarında yüksek performans sunarak kontrolü ve yol hakimiyetini üst seviyeye taşıyor.

SUV ve 4x4 araçlara özel Competus Winter 2+, TÜV testlerine göre rakiplerine kıyasla ıslak zeminde %17 daha iyi fren performansı, %5 daha iyi yanal tutuş ve kuru zeminde %2 daha kısa fren mesafesiyle öne çıkıyor. Daha ağır kış koşulları için geliştirilen Iceways 2 ise çivi takılabilir yapısı, artırılmış blok kenarları ve dengeli desen yapısıyla karlı ve buzlu zeminlerde güçlü yol tutuş, frenleme ve uzun ömürlü performans sağlıyor.

Bridgestone ve Lassa online lastik satış platformu Lastik.com.tr yenilendi

Bridgestone ve Lassa online lastik satış platformu Lastik.com.tr, kurumsal kimliğini yenileyerek daha modern bir tasarıma kavuştu. Brisa güvencesiyle hizmet veren platform, her ihtiyaca uygun geniş ürün gamı sunarken Türkiye’nin her yerine ücretsiz kargo ve ücretsiz montaj imkanı ve 14 gün iade güvencesiyle de öne çıkıyor. Lastik.com.tr, kış sezon geçişini kolaylaştırmak için tüm faydalara ek sürücülere yüzde 25’e varan indirimler ve avantajlı taksit fırsatları da sağlıyor.

“Lastiğin Ötesinde” hizmet yaklaşımı

Brisa, kış lastiğine geçiş döneminde müşterilerinin deneyimlerini zenginleştirmeye odaklanıyor. Tüm binek ve 4x4 araç lastiklerinde Bridgestone ve Lassa markaları ile sunulan 5 yıl Garanti, tüketicilerin ürünleri güvenle tercih etmesini sağlıyor. Ayrıca Lastik Güvencesi ile yoldan kaynaklı hasarla karşılaşıldığında hasarlı lastiğin ücretsiz bir şekilde yenisiyle değiştirilmesine olanak tanınıyor.

Brisa, mevsimine uygun lastik kullanımını teşvik etmek için “Lastik Oteli” hizmetiyle lastik değişimini daha pratik hale getiriyor. Lastik Oteli’nde tüm lastikler, kuru, serin, güneş ışığından uzak, asit ve yağ gibi kimyasallardan korunmuş ideal koşullarda saklanıyor. Böylece lastiklerin ömrü uzuyor ve performansları korunuyor.