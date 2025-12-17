Trafiğe Kaydı Yapılan Taşıtların Dağılımı

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların büyük bölümünü otomobiller oluşturdu. Toplam kayıtların:

%52,4’ü otomobil ,

%29,9’u motosiklet ,

%12,8’i kamyonet oldu.

Bunları traktör, kamyon, minibüs, otobüs ve özel amaçlı taşıtlar izledi.

Aylık Değişimde Dikkat Çeken Artışlar

Bir önceki aya göre:

Özel amaçlı taşıtlar %209,6 ,

Kamyonet %14,8 ,

Otomobil %9,6 oranında artış gösterdi.

Buna karşılık motosiklet, minibüs ve kamyon kayıtlarında düşüş yaşandı.

Toplam Taşıt Sayısı 33,3 Milyonu Aştı

Kasım ayı sonu itibarıyla Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 33 milyon 371 bin 446’ya ulaştı. Mevcut taşıtların:

%51,6’sı otomobil ,

%21,1’i motosiklet ,

%14,7’si kamyonet olarak kayıtlara geçti.

İkinci El Piyasasında Hareketlilik

Kasım ayında 897 bin 877 adet taşıtın devri gerçekleştirildi. Devir işlemlerinin yaklaşık üçte ikisini otomobiller oluşturdu. Bu durum, ikinci el piyasasındaki canlılığın sürdüğünü gösterdi.

En Çok Tercih Edilen Otomobil Markaları

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan 96 bin 3 otomobil arasında en çok tercih edilen markalar sırasıyla:

Renault , Dr. Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu ile bir araya geldi İçeriği Görüntüle

Volkswagen ,

Toyota oldu.

Yerli otomobil TOGG, yüzde 4,5’lik payla dikkat çekerken, BYD ve Tesla gibi elektrikli ağırlıklı markaların payının da yükseldiği görüldü.

11 Aylık Dönemde Elektrikli ve Hibrit Araç Payı Artıyor

Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 973 bin 254 otomobilin:

%46,2’si benzinli ,

%26,9’u hibrit ,

%17’si elektrikli oldu.

Bu veriler, elektrikli ve hibrit araçların Türkiye pazarındaki payının hızla arttığını ortaya koydu.

Kasım ayı verileri, hem sıfır hem de ikinci el araç piyasasında hareketliliğin sürdüğünü, özellikle otomobil ve çevreci araçlara olan ilginin güçlendiğini gösteriyor.