ABD’li otomotiv devi Ford Motor, elektrikli araç pazarındaki talep daralması ve devlet teşviklerinin azaltılması sonrası üretim planlarını yeniden şekillendiriyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, bazı elektrikli araç modellerinin iptal edilmesi ve batarya alanındaki ortak girişimin sona erdirilmesi nedeniyle 19,5 milyar dolar tutarında zarar bilanço kalemlerine yansıtılacak.

Ford’un bu kararı, ABD Başkanı Donald Trump döneminde elektrikli araçlara yönelik teşviklerin azaltılması ve tüketici talebindeki düşüşün otomotiv sektöründe yarattığı baskının en somut örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor. ABD’de elektrikli araç satışları, 7.500 dolarlık tüketici vergi kredisinin 30 Eylül itibarıyla sona ermesinin ardından, Kasım ayında yaklaşık %40 geriledi.

Şirket, tamamen elektrikli F-150 Lightning modelinin yerine, bataryayı şarj etmek için benzinli motor kullanan uzun menzilli yeni bir elektrikli model geliştireceğini duyurdu. Ayrıca T3 kod adlı yeni nesil elektrikli kamyon ile elektrikli ticari kamyonet projeleri de iptal edildi.

Ford CEO’su Jim Farley, Reuters’a verdiği demeçte, “Son aylarda piyasada yaşanan büyük değişim bu kararları almamızda belirleyici oldu” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ford, Kentucky’de ortak olduğu batarya fabrikasında bazı işten çıkarmalar planlasa da, benzinli ve hibrit modellere odaklanarak bu alanlarda binlerce kişiye istihdam sağlamayı hedefliyor. Şirket, hibrit, uzun menzilli ve tam elektrikli araçlarının küresel pazar payının 2030’a kadar %50’ye ulaşmasını bekliyor. Bu oran bugün %17 seviyesinde bulunuyor.

Ford, 19,5 milyar dolarlık zararın büyük kısmının 2025 dördüncü çeyrekte kayda geçeceğini, bir bölümünün ise 2026 ve 2027 yıllarında bilançoya yansıtılacağını açıkladı. Zararın yaklaşık 8,5 milyar doları iptal edilen elektrikli araç projelerinden, 6 milyar doları batarya ortak girişiminin feshedilmesinden kaynaklanacak. Ayrıca programla ilgili giderler kapsamında 5 milyar dolar harcama yapılacağı belirtildi.

Buna karşın şirket, 2025 yılı için faiz ve vergi öncesi düzeltilmiş kâr (EBIT) beklentisini önceki 6–6,5 milyar dolar aralığından yaklaşık 7 milyar dolara yükseltti.