ABD Başkanı Trump’ın, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Leo XIV hakkında “Böyle bir Papa istemiyorum” sözleriyle başlayan gerilim sürerken, Vatikan cephesinden de dikkat çeken bir yanıt gelmişti. Papa, siyasetin dışında olduklarını vurgulayarak, barış mesajı çerçevesinde hareket ettiklerini ifade etmişti.

Tartışmaya dahil olan Pezeşkiyan ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Papa’ya yönelik sözleri kınadığını belirtti. İran halkı adına konuştuğunu ifade eden Pezeşkiyan, dini değerlere ve inanç önderlerine yönelik saygının evrensel bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Pezeşkiyan açıklamasında ayrıca, Hristiyanlık inancının önemli figürlerinden Hz. İsa’ya yönelik saygının da altını çizerek, bu tür söylemlerin “hiçbir özgür insan tarafından kabul edilemeyeceğini” dile getirdi.

Trump ile Papa arasında başlayan söz düellosunun uluslararası siyasi ve dini çevrelerde yankı bulmaya devam etmesi bekleniyor.