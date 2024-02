7. yılında 5. kez düzenlenen Tour Of Antalya, 25 ülkeden 173 sporcunun katılımıyla başladı. Zorlu yarışın bugün koşulan 137.7 kilometrelik Side-Antalya etabını Tartelotto Takımı’ndan Timothy Dupont 2 saat 57 dakika 28 saniye ile kazandı.



Sprint primini Paul Wright aldı

Etabın ilk prim kapısı 60. kilometrede geçildi. Denizyaka mevkiinde Sarı Mayoyu elde edebilmek için (En iyi Sprinter Mayosu) prim kapısını ilk geçen sporcu Rembe Takımı’ndan Paul Wright oldu. İkinciliği Bike Aid Takımı’ndan Pirmin Eisenbarth elde etti. Üçüncülüğü de Sabgal Takımı’ndan Jose Sousa kazandı.



Yeşil Mayo prim kapısını da Paul Wright geçti

Yeşil Mayo prim kapısı ise 100. kilometrede geçildi. Bu kapıyı da ilk geçen sporcu Rembe Takımı’ndan Paul Wright oldu. İkinciliği Bike Aid Takımı’ndan Pirmin Eisenbarth, üçüncülüğü de Bingoal Takımı’ndan Luca Van Boven elde etti.



En iyi tırmanışçı ödülü Henti Uhlig'in oldu

En iyi tırmanışçı ödülünü alabilme adına kapıyı ilk geçen sporcu Alpecin Deceuninck Takımı’ndan Henti Uhlig oldu. İkinciliği Tartelotto Takımı’ndan Robbe Claeys elde ederken üçüncülük ödülünü de Tudor Takımı’ndan Sebastien Reichenbach aldı.



Yarın Demre-Antalya etabı koşulacak

Tour Of Antalya’nın ikinci gününde 141.9 kilometrelik Demre - Antalya etabı yarın koşulacak. Magenta renkli mayoyu Genel Ferdi Klasmanda birinciliğe yükselen Tartelotto Takımı’ndan Timothy Dupont giyecek.



Mayolar sahiplerini buldu

Genel klasman liderine verilen AKRA sponsorluğunda Magenta Mayo’yu Tartelotto - İsorex Takımından Timohty Dupont elde etti. Belçikalı sporcuya mayosunu Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin giydirdi.

En iyi sprintere verilen Diana Travel Sarı Mayo’yu Tartelotto - İsorex Takımından Timohty Dupont elde etti. Sporcuya mayosunu Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu giydirdi.

En iyi tırmanışçıya verilen Corendon Airlines sponsorluğundaki Turuncu Mayo’yu Alpecin Takımı’ndan Henry Uhlig kazandı. Sporcuya mayosunu Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan takdim etti.

Beyond Antalya klasman liderine verilen Fraport TAV Antalya Airport sponsorluğundaki Yeşil Mayo’yu Rembe Takımı’ndan Paul Wright kazandı. Yeni Zelandalı sporcuya mayosunu Muratpaşa Belediye Başkan Vekili Hüseyin Sarı giydirdi.