Piyasa kaynaklarına göre, hafta sonunda yaşanan gelişmelerde İran, İsrail ve Lübnan hattındaki tansiyonun ardından ABD aracılığıyla sağlanan geçici ateşkes sürecinde Hürmüz Boğazı’nın açık kalacağına dair açıklama yaptı. Bu durum kısa süreli bir rahatlama yaratarak fiyatların 90 dolar seviyesinde dengelenmesini sağladı.

Ancak ABD’nin deniz ablukasını sürdürdüğüne yönelik açıklamaları sonrası İran’ın tutum değiştirdiği, boğaz çevresindeki bazı gemilere yönelik gerilimlerin yeniden arttığı bildirildi. Son gelişmelerin ardından bölgede ticari deniz trafiğine ilişkin belirsizlikler yeniden yükseldi.

Analistler, Hürmüz Boğazı’ndaki akışların kesintiye uğraması halinde petrol piyasasında daha sert fiyat hareketleri görülebileceğini belirtiyor. Bu senaryoda Brent petrolün 100 dolar seviyesinin üzerine çıkabileceği ifade ediliyor.

ABD ve İran arasında görüşmelerin devam etme ihtimali bulunurken, ateşkes sürecinin geleceğine ilişkin belirsizliklerin piyasada oynaklığı artırdığı değerlendiriliyor. Uzmanlar, bu hafta petrol fiyatlarında dalgalı seyrin sürmesinin muhtemel olduğuna dikkat çekiyor.