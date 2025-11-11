Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, uluslararası arenada bir başarıya daha imza attı. Mısır’da 1-8 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen Virtüs Masa Tenisi Dünya Şampiyonası’nda, Büyükşehirli milli sporcular Sümeyra Türk ve Ebru Acer, Türkiye’yi başarıyla temsil etti.

Turnuvada üstün performans sergileyen Ebru Acer ve Sümeyra Türk ikilisi, kadın takımlar kategorisinde Dünya Şampiyonluğu elde ederek hem Türkiye’ye hem de Sakarya’ya büyük bir gurur yaşattı.

Ayrıca Sümeyra Türk, ferdi kategoride dünya üçüncülüğü başarısını da kazandı.

Büyükşehirli sporculardan farklı branşlarda da başarı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin sporcuları yalnızca masa tenisinde değil, atletizmde de önemli dereceler elde etti.

Ankara’da düzenlenen 10 Kasım Atatürk’ü Anma Koşusu’nda Büyükşehirli sporculardan Betül Sena Tercan birinci, Ecem Şura Ünlü ikinci, Esila Duru Şenol beşinci, Bade Maya Şimşek ise altıncı oldu. Bu derecelerle Sakarya Büyükşehir Belediyesi takımı takımlar sıralamasında şampiyonluğu elde etti.

Öte yandan, 2. Uluslararası Sancaktepe Cumhuriyet Koşusu’nda yarışan Ali Turan, 65-69 yaş kategorisinde birincilik kürsüsüne çıkarak Sakarya’ya bir madalya daha kazandırdı.

“Başarılarımız artarak sürecek”

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, sporcuların ulusal ve uluslararası başarılarının gurur kaynağı olduğu vurgulandı. Açıklamada, “Sporcularımızın özverili çalışmaları ve elde ettikleri derecelerle Sakarya’nın adını dünyaya duyurmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Başarılarımız artarak devam edecek” ifadelerine yer verildi.