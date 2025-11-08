TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda açıklamalarda bulundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Bakanlığı ve bağlı kurumların 2026 yılı bütçe görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Türkiye’nin madencilik potansiyelinin yüksek olduğunu belirten Bayraktar, “Türkiye madende hâlâ net ithalatçı bir ülke ancak dünyanın 7. büyük maden zenginliğine sahibiz” dedi.

“Madenlerin yerin altında kalması ekonomiye katkı sağlamaz”

Bakan Bayraktar, yeraltı kaynaklarının ekonomiye kazandırılmasının önemine değinerek, “Madenlerin yerin altında kalmasının ülke ekonomisine hiçbir katkısı yok. TBMM bu yıl tarihi bir madencilik kanunu geçirdi. Bu düzenlemeyle yatırımları cazip hale getirdik, rehabilitasyon bütçelerini iki katına çıkardık” ifadelerini kullandı.

Altın üretiminde devlet payı yüzde 31,25’e çıktı

Altın fiyatlarındaki artışa da dikkat çeken Bayraktar, “Altın fiyatı 4 bin dolar seviyelerine ulaştı. Bu çerçevede devlet hakkını yüzde 25’e yükselttik. Türkiye’de altın üretimi yapan yatırımcı, ürettiği altının yüzde 31,25’ini devlet hakkı olarak verecek. Bu düzenleme, istihdama da önemli katkı sağlayacak” dedi.

“Türkiye’nin sadece yüzde 2,7’si maden ruhsat alanı”

Bakan Bayraktar, “Türkiye’nin tamamı maden sahası haline getirildi” yönündeki iddialara da yanıt vererek şunları söyledi:

“Yaklaşık 97 bin maden ruhsatının iptalini sağladık, şu anda sadece 8 bin aktif ruhsat var. Bu, ülkemizin yüzölçümünün yalnızca yüzde 2,7’sine denk geliyor. Fiilen kazı yapılan alan ise toplam yüzölçümün binde biri, yani sadece 783 kilometrekare. ‘Her yer maden sahası’ iddiaları gerçeği yansıtmıyor.”

“Nükleer enerji tehlike değil, ihtiyaçtır”

Türkiye’nin nükleer enerji yatırımlarıyla ilgili eleştirilere de değinen Bayraktar, “Fransa, Romanya, Bulgaristan gibi ülkeler nükleer enerjiden büyük oranda yararlanıyor. Dünyada 416 aktif reaktör çalışıyor. Biz yapmaya kalkınca bu durum tehlike olarak gösteriliyor. Uranyum bağımlılığı konusunu da iş birliği yaptığımız ülkelerle aşmak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Nadir toprak elementlerinde ilk 5’e gireceğiz”

Türkiye’nin nadir toprak elementleri alanındaki stratejik çalışmalarına da dikkat çeken Bayraktar, “Beylikova’da 694 milyon ton nadir toprak elementi tespit ettik. Hedefimiz, bu alanda dünyanın ilk beş ülkesi arasına girmek. Bunun için pilot tesisimizi kuruyoruz” dedi.

Bayraktar ayrıca, ABD’ye nadir toprak elementleri satıldığı iddialarını yalanlayarak, “ABD’ye nadir toprak elementi satmadık. Bu konuda gizleyecek hiçbir şeyimiz yok” açıklamasında bulundu.