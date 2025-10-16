Zirvenin açılış konuşmasını yapan PASSAD Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kayabaşı, “Paslanmaz çelik endüstrisinin sağlıklı bir şekilde gelişmesi, ülkemizin ekonomik ve sosyal yapısına önemli katkılar sağlayacaktır. Bu doğrultuda, uluslararası bir perspektiften hareket ederek yenilikleri yakından takip edecek ve ülkemizin rekabet gücünün gelişmesine katkı sunacağız” ifadelerini kullandı.

Paslanmaz çelik sektöründe önde gelen şirketlerin, ortak akıl ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek amacıyla kurduğu Paslanmaz Çelik Sanayi Derneği (PASSAD) sektöre yön vermeyi sürdürüyor. Uluslararası alanda rekabet gücünü artırmak için sayısız kurum ve kuruluşla tanıtım ve bilinçlendirme faaliyetleri yürüten PASSAD, bu kez İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile iş birliğine giderek I. Ulusal Paslanmaz Çelik Zirvesi’ni düzenledi.

Çevre, insan sağlığı ve kalite alanında iyi uygulamaların çoğaltılması, sürdürülebilirliğin sağlanması, sektörel bilgi ve merkezi verinin korunması, paslanmaz çelik üretiminin Türkiye ve dünya pazarındaki konumu üzerine oturumların yer aldığı zirvede, sektör liderleri ve alanında uzman akademisyenler sektörün geleceğine yön verecek fikirlerini paylaştı.

“PASLANMAZ ÇELİK SEKTÖRÜNÜN GELİŞMESİ ÜLKEMİZE ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAKTIR”

Zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştiren PASSAD Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kayabaşı, “Sektörümüzde ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda, ülkemizin yarınları için ortak akıl ve gelecek oluşturmanın bilinci ile bu yola çıktık. Bu amaçla bir araya gelerek PASSAD Paslanmaz Çelik Sanayi Derneğimizin ilk adımlarını atmış olduk. Amacımız; paslanmaz çelik sektörünü güçlendirmek, kullanımını yaygınlaştırmak, üretici ve tüketicilerin sorunlarını çözerek sektörde sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmektir. Paslanmaz çelik endüstrisinin sağlıklı bir şekilde gelişmesi, ülkemizin ekonomik ve sosyal yapısına önemli katkılar sağlayacaktır. Bu doğrultuda, uluslararası bir perspektiften hareket ederek küresel trendleri ve yenilikleri yakından takip edecek ve ülkemizin rekabet gücünün gelişmesine katkı sunacağız. Dünya çapında paslanmaz çelik endüstrisinde söz sahibi olabilmek için sektörde faaliyet gösteren tüm paydaşlarla etkili ve sürekli bir iş birliği içinde olmayı hedefliyoruz. Gelecek dönemde, paslanmaz çelik kullanımını artıracak ve sektörün sürdürülebilir büyümesine olanak sağlayacak projeleri hayata geçirecek; yerli üreticileri destekleyecek ve yapacağımız iş birlikleriyle sektörün geleceğine yön vereceğiz” ifadelerini kullanarak başta İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal olmak üzere zirveye katılan sektör temsilcilerine ve akademisyenlere teşekkürlerini sundu.

“SANAYİ VE AKADEMİ ARASINDAKİ KÖPRÜYÜ GÜÇLENDİRECEK BİR İŞ BİRLİĞİ”

Zirveye ev sahipliği yapan İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal ise, “Üniversitemiz ev sahipliğinde, PASSAD iş birliğiyle düzenlenen I. Ulusal Paslanmaz Çelik Zirvesi kapsamında; sektör, akademi, öğrenci ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldik. Savunma sanayii ve sivil üretim açısından stratejik öneme sahip paslanmaz çelik, yeşil ve dijital dönüşüm sürecinde kritik bir önem taşıyor. İTÜ olarak, paslanmaz çelik alanındaki uzun yıllara dayanan bilgi birikimini kurumsal bir çatı altında toplayan PASSAD ile imzaladığımız protokolün; sanayi ve akademi arasındaki köprüyü güçlendirerek bilgi üretimi, nitelikli insan kaynağı ve sürdürülebilir üretim kültürüne katkı sunması bakımından çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Nitekim geleceğe dair ‘Ne’ yapacağımızı biliyoruz; ancak asıl önemli olan bunu ‘Nasıl’ yapacağımız. Bu ‘Nasıl’ sorusunun cevabı, karşılıklı öğrenme, birlikte üretme ve disiplinler arası vizyonla şekilleniyor” diye konuştu.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ ANTİ-DAMPİNG VERGİSİ BEKLİYOR

‘Türkiye Paslanmaz Çelik sektörünün en büyük buluşması’ olarak nitelendirilen I. Ulusal Paslanmaz Çelik Zirvesi’nde sektörün tüm paydaşlarının temsil edildiği 500’den fazla katılımcı yer aldı. Zirvenin ‘Uluslararası Paslanmaz Çelik Piyasaları’ oturumunda sektörün karşılaştığı sorunlar dile getirilirken, dampingli çelik ürünlerinin yerli üreticiler üzerinde yarattığı baskıya ve haksız rekabete de değinildi. Oturumda, ABD Başkanı Trump dönemiyle birlikte başlayan ticaret savaşlarının sektörü olumsuz etkilediğini, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde de çeliğe karşı korumacı politikaların arttığı vurgulandı. Türkiye için stratejik öneme sahip paslanmaz çelik üretiminin artırılması gerekliliğine de dikkat çekildi. Birçok ürüne getirilen anti-damping gibi ticaret savunma önlemlerinin paslanmaz çelik alanında da uygulanması çağrısı yapıldı.

Zirvede ayrıca, “Paslanmaz Çelik Ticareti ve Lojistik, Paslanmaz Çelik Kullanımı ve Yeni Çözümler, Paslanmaz Çeliğe Uluslararası Bakış, Paslanmaz Çelik Teknolojisi ve Sürdürülebilirlik” gibi önemli oturumlar düzenlendi.