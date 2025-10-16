2 Ekim 2025 tarihli ve 13829 sayılı “Elektrik Piyasasında Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerine İlişkin Kalite Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Cumhurbaşkanlığı onayı için Resmî Gazete’ye gönderildi. Yönetmelik yürürlüğe girdiğinde, yıllık kesintiler, uzun süreli kesintiler ve ticari kalite eksiklikleri nedeniyle oluşan tazminatlar abonelerin faturalarına otomatik olarak yansıtılacak. Böylece toplam 1 milyar 610 milyon TL’lik tazminat, vatandaşların başvuru yapmasına gerek kalmadan faturalardan düşülecek.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, yeni düzenlemenin hem tüketici haklarının korunması hem de hizmet kalitesinin artırılması açısından kritik bir adım olduğunu vurguladı. Yılmaz, “Vatandaşlarımızın haklarının zayi olmasına izin vermeyiz. Kararımızın şirketler tarafından eksiksiz uygulanmasını ve ödemelerin zamanında yapılmasını yakından takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yeni sistemle birlikte tüketiciler, faturalarında tazminat türünü, toplam tazminat tutarını ve varsa sonraki aylarda mahsuplaşacak miktarı açıkça görebilecek.

Uzun süreli kesinti tazminatı, kentsel bölgelerde 10 saati, kentaltı bölgelerde 11 saati, kırsal bölgelerde ise 12 saati aşan elektrik kesintilerini kapsıyor. 2025 yılı için tazminat miktarları ise abonelik türüne göre şöyle belirlendi:

Mesken aboneleri (160 kVA altı): 554 TL

160 kVA altı diğer aboneler: 1.107 TL

160–630 kVA arasındaki kullanıcılar: 3.323 TL

630 kVA üzerindeki kullanıcılar: 6.647 TL

EPDK’nın bu düzenlemesi, elektrik hizmeti kalitesinin artırılmasına ve tüketicilerin haklarının korunmasına yönelik önemli bir adım olarak öne çıkıyor.