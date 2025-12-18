Paşinyan, özellikle Yeraskh–Nahçıvan ve Akhurik–Türkiye demiryolu hatlarının bölgesel bağlantılar açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Kabine toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Paşinyan, Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası (TRIPP) projesiyle ilgili bir soruyu da yanıtladı. Projenin Ermenistan ile ABD arasında ikili bir girişim olduğunu savunan Paşinyan, üçüncü ülkelerin sürece dahil olmasının ancak ikili formatta ele alınabileceğini ifade etti.

Demiryolu altyapısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ermeni Başbakan, Rus muhataplarından acil olarak Yeraskh köyünden Nahçıvan’a ve Akhurik’ten Türkiye’ye uzanan demiryolu hatlarının tamamen yeniden inşa edilmesini talep ettiğini açıkladı. Paşinyan ayrıca, Ermenistan’ın İcevan kenti ile Azerbaycan’ın Gazah şehri arasındaki demiryolu hattının da en kısa sürede gündeme getirileceğini belirtti.

Bölgesel ulaşım ağlarının yeniden canlandırılmasının ekonomik ve stratejik fırsatlar yaratacağını dile getiren Paşinyan, Rus ortaklarının bu talepleri hızlı bir şekilde hayata geçireceği yönünde umutlu olduğunu söyledi.

Ağustos ayında Paşinyan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, ABD Başkanı Donald Trump’ın arabuluculuğunda Beyaz Saray’da parafladığı ortak deklarasyon kapsamında hayata geçirilen TRIPP projesi; yatırım, altyapı ve bölgesel bağlantıların güçlendirilmesini hedefliyor.