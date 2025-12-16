Peskov, “Biz barış istiyoruz. Ukrayna’ya soluklanma fırsatı vererek savaşı sürdürmesine imkân tanıyacak bir ateşkes değil” dedi.

“Asıl soru barış anlaşması olacak mı?”

MOSKOVA (İHA) – Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin Noel döneminde enerji altyapısına yönelik saldırıların durdurulması çağrısına değindi. Peskov, ateşkes çağrılarının ancak savaşı sona erdirecek bir barış anlaşmasıyla anlam kazanabileceğini belirterek, “Buradaki asıl soru, tıpkı ABD Başkanı Donald Trump’ın da ifade ettiği gibi, bir anlaşmaya varılıp varılmayacağıdır” diye konuştu.

“Kısa vadeli planlarla ateşkes mümkün değil”

Peskov, Ukrayna’nın kalıcı bir çözüm yerine kısa vadeli ve sürdürülebilir olmayan planlara yönelmesi halinde Rusya’nın ateşkese sıcak bakmayacağını dile getirdi. Kremlin Sözcüsü, “Hedefimiz bu savaşı sona erdirmek, çıkarlarımızı güvence altına almak ve Avrupa’nın gelecekteki barışını garanti altına almaktır” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’ya güvenlik garantileri açıklaması

Berlin’de gerçekleştirilen ve AB ile NATO temsilcilerinin katıldığı toplantıya da değinen Peskov, Ukrayna’ya sunulması gündemde olan “NATO benzeri güvenlik garantileri”ne ilişkin yalnızca medya haberlerini gördüklerini söyledi. Peskov, Moskova’nın resmi metinler kendilerine iletilmeden bu konuda değerlendirme yapmayacağını kaydetti.

“Putin ile Trump son olarak 16 Ekim’de görüştü”

Kremlin Sözcüsü ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki son temaslara da açıklık getirdi. Peskov, iki liderin en son 16 Ekim’de telefon görüşmesi yaptığını, bu tarihten sonra yeni bir görüşme gerçekleşmediğini ifade etti.

Berlin’de Ukrayna zirvesi

Zelenskiy, Berlin’de ABD ve Ukrayna müzakere heyetleri arasındaki görüşmelerin ardından; ABD, AB ve NATO temsilcilerinin katıldığı üst düzey bir toplantıya katılmıştı. Toplantı sonunda yayımlanan ortak açıklamada, Ukrayna’nın egemenliğini ve Avrupa’nın güvenliğini koruyacak kalıcı bir barış için birlikte çalışma kararlılığı vurgulanmış, Ukrayna’ya güçlü güvenlik garantileri ve ekonomik toparlanmayı destekleyecek adımlar atılacağı belirtilmişti.