Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 17-25 Aralık sürecine ilişkin değerlendirmelerini sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı. Tunç, vesayetçi zihniyetin Türkiye’nin büyümesini ve güçlenmesini engellemek amacıyla çeşitli operasyonlar yürüttüğünü belirterek, 17-25 Aralık sürecinin de bu girişimlerden biri olduğunu ifade etti.

Bakan Tunç, devletin içine sızan FETÖ aracılığıyla emniyet ve yargı üzerinden kirli planların hayata geçirilmek istendiğini belirtti. Tunç açıklamasında, “Sahte delil ve senaryolarla millet iradesinin önü kesilmek istenmiş, anayasal düzenimiz, demokratik hukuk devletimiz ve bağımsızlığımız hedef alınmıştır” ifadelerini kullandı.

“Milli iradenin üzerinde hiçbir güç tanımadık”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve milletin güçlü desteği sayesinde bu girişimlerin boşa çıkarıldığını vurgulayan Tunç, şu değerlendirmede bulundu:

“Bugüne kadar milli iradenin üzerinde hiçbir güç tanımadık, bundan sonra da tanımayacağız. Ülkemiz üzerinde oyun kurmak isteyenlere, milletimizin geleceğini hedef alanlara, devletimize diz çöktürmeyi amaçlayan şer odaklarına ve girişimlere asla fırsat vermeyeceğiz.”

Bakan Tunç’un paylaşımı, 17-25 Aralık sürecinin yıl dönümünde kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.