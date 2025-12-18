Bahçeli, yazılı açıklamasında ifade ve toplantı özgürlüğünün Anayasa ve yürürlükteki yasalarla güvence altında olduğuna dikkat çekti. Türkiye’de farklı siyasi partilerin bugüne kadar çok sayıda miting ve açık hava toplantısı düzenlediğini hatırlatan Bahçeli, DEM Parti’nin mitinginin olağan bir siyasi faaliyet olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

“Demokrasinin Gereği” Vurgusu

Demokrasinin temel ilkelerinin bu tür toplantıları kapsadığını ifade eden Bahçeli, CHP’nin ve diğer partilerin gerçekleştirdiği mitingleri örnek göstererek, DEM Parti’nin de benzer bir etkinlik düzenlemesinin büyütülecek bir konu olmadığını söyledi. Bahçeli, “Kanaatimce DEM Parti’nin 4 Ocak 2026’da düzenleyeceği mitingin hiçbir mahsurlu yanı yoktur” ifadelerini kullandı.

27 Şubat Çağrısı Hatırlatması

Açıklamasında “Terörsüz Türkiye” hedefinin altını çizen Bahçeli, PKK’nın kurucu önderliğinin 27 Şubat 2025 tarihli çağrısında cezaevinden çıkma veya özgürlük talebinin yer almadığını anımsattı. Bu çağrının bağlayıcı olduğuna işaret eden Bahçeli, söz konusu çağrının hilafına tutum ve davranışların süreci yavaşlatabileceğini kaydetti.

“Olağan Gelişmelere Olağanüstü Anlam Yüklenmemeli”

Bahçeli, mitingin yapılmasına karşı olmadığını yineleyerek, çağrının gölgelenmemesi gerektiğini belirtti. “Olağan bir gelişmeye olağanüstü bir anlam yüklemenin hiçbir sonucu olmayacaktır” diyen Bahçeli, Diyarbakır halkına da selam ve muhabbetlerini iletti.

Bu açıklamayla birlikte Bahçeli, hem demokratik haklara vurgu yaptı hem de sürecin temel referansının 27 Şubat çağrısı olduğunu bir kez daha hatırlattı.