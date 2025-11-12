Gürcistan-Azerbaycan sınırında dün Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu 20 asker şehit oldu. Kazada hayatını kaybeden 41 yaşındaki Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, Büyükçekmece’deki evinde ailesi ve yakınları tarafından anılıyor.

Şehit Yarbay Korkmaz’ın ailesi, taziyeleri kabul ederken ev ve çevresi Türk bayraklarıyla donatıldı. Ailesine ve sevenlerine teselli olmak için çok sayıda vatandaş evin önüne akın etti.

Aile yakını Turgut Özdemir, Hava Pilot Yarbay Korkmaz hakkında şunları söyledi:

"Bölgemizin köklü bir ailesiydi. Oğlumun sınıf arkadaşıydı, babası çok değerli bir abimizdi. Maalesef elim bir kazada kaybettik. En son bir düğünümüz vardı, ardından bir cenaze vardı, o zaman görüşmüştük. Ailesine ‘Cuma günü geleceğim’ diyordu. Kargo uçağı pilotuydu ve yeni rütbesiyle Yarbay olmuştu. Pilot olmak çocukluk hayaliydi. Büyükçekmece’miz kan ağlıyor."

Şehidin dayısı Aydın Devrim ise, şehidin vatan sevgisiyle tanındığını belirterek, "En son Pazar günü konuşmuştum, oğlunun doğum günüydü. Dayıcım diye açardı telefonu. Vatanını, milletini seven biriydi. Yeni Yarbaydı. Vatanımız sağ olsun. Diğer ailelere de sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz’ın şehadet haberi, Türk milletini derinden üzdü. Taziyeler ve dualar Büyükçekmece’deki ev önünde sürüyor.