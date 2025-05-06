Gözaltına alınan Tengioğlu, sabah saatlerinde kaldığı otelde kahvaltı yaptıktan sonra vakit geçirmek ve iş aramak amacıyla Taksim Meydanı'na gittiğini söyledi. Meydanda bir kalabalık görünce cenaze töreninin yapıldığını öğrendiğini ve merakla Atatürk Kültür Merkezi önüne yöneldiğini belirten şüpheli, olayın tamamen “ani bir refleksle” geliştiğini ileri sürdü.

Şüpheli ifadesinde şu ifadeleri kullandı:

“Kalabalık bir grubun içinden Özgür Özel’i gördüm. Daha önceden Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanına, askerine, polisine yönelik tehditvari konuşmalar yaptığı için rahatsızlık duyuyordum. Oradaki duygusal atmosferin de etkisiyle kendimi kaybettim ve yüzüne bir tokat vurdum. Bu eylemi önceden planlamadım. Özgür Özel’in orada olacağını bilmiyordum. Tamamen duygusal bir anda gelişti.”

Olayın ardından güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen Tengioğlu, sorgusunda eylemin bilinçli ve örgütlü bir saldırı olmadığını yineledi. "Ben vatanını, milletini seven bir insanım" diyen şüpheli, Cumhurbaşkanı ve devlet kurumlarına yöneltilen eleştirilerden rahatsız olduğunu belirtti.

Özgür Özel’in sağlık durumunun iyi olduğu açıklanırken, CHP cephesinden saldırıya sert tepki geldi. Parti yetkilileri, olayın sadece bir bireysel saldırı olarak değil, siyasi iklimin geldiği nokta açısından da değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Gözaltındaki şüphelinin adli süreci ise devam ediyor.