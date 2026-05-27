“Yeni bir parti kurma gibi bir durumumuz yok” diyen Özel, parti içindeki tartışmaların çözüm adresinin yeniden seçim ve kurultay olduğunu söyledi.

“Kurultaya gitmenin yolu çok açık”

Parti tabanının erken seçim istediğini ifade eden Özel, açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bizim partimizde bir an önce seçimin yapılmasını istiyoruz. 81 il başkanımız, bütün üyelerimiz herkes seçim diyor. Kılıçdaroğlu’nun seçimle gelmediği bir partiyi yönetmeye kalkmayacağını ümit ediyoruz. Kurultaya gitmenin yolu çok açık.”

Özel, CHP’de genel başkanın doğrudan üyelerin iradesiyle belirlenmesi gerektiğini savunarak, “2 milyon üyemizin kararıyla belirlensin genel başkan. Ben hangi delegeyle girmek istiyorsa seçime hazırım. Bu Türkiye’ye çok iyi örnek olur, tartışmalar da biter” ifadelerini kullandı.

CHP’lilere “istifa etmeyin” çağrısı

Parti içinde son günlerde konuşulan istifa ve ayrılık iddialarına da değinen Özel, CHP üyelerine birlik mesajı verdi.

“Kimse partisinden ayrılmasın, istifa etmesin. Biz bu sorunu bir şekilde hallederiz” diyen Özel, yaşanan sürecin parti içinde aşılabileceğini söyledi.

“Butlana sahip çıkanlarla gönül bağımız yok”

Açıklamalarında “mutlak butlan” kararına da değinen Özel, bu sürecin bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Özel, “Mutlak karar bir milattır. O günden sonra butlana sahip çıkanlar butlancıdır, onlarla bir gönül bağımız yoktur. Ancak o tarihten sonra bize dayanışmaya gelen herkes bizim arkadaşımızdır” diye konuştu.

Yeni parti tartışmalarına son nokta

Son dönemde kulislerde konuşulan yeni siyasi oluşum iddialarına kapıyı kapatan Özel, “Şu aşamada kimsenin ayrılmasına gerek yoktur. Yeni bir parti kurma gibi bir durumumuz yok” sözleriyle tartışmalara son noktayı koydu.