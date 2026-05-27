CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in TBMM'de bulunan CHP grubu tarafından kendisini CHP Grup Başkanı seçtirmesinin ardından karara itiraz ederek TBMM'ye dilekçe verdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, CHP Grup Başkanlığı seçiminin yenilenmesini talep ettiği 3 sayfalık dilekçesi TBMM Meclis Başkanlığı'na ulaştı.



CHP’de yaşanan liderlik krizinin yankıları sürerken, Kemal Kılıçdaroğlu bu kez Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılan grup başkanlığı seçimini hedef aldı. Mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kılıçdaroğlu’nun, Özgür Özel’in CHP Grup Başkanı seçilmesine karşı Meclis Başkanlığı’na resmi itiraz dilekçesi sunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu tarafından imzalanan üç sayfalık dilekçede, seçim sürecinin parti tüzüğü ve grup iç yönetmeliğine aykırı yürütüldüğü savunuldu. Dilekçede, CHP grup toplantılarının yalnızca genel başkanın bilgisi ve onayıyla yapılabileceği belirtilirken, grup başkanlığı seçimlerinin de gündemi önceden ilan edilerek milletvekillerine en az üç gün önce bildirilmesi gerektiği ifade edildi.

Kılıçdaroğlu cephesi, bu kurallara uyulmadan gerçekleştirildiği gerekçesiyle Özgür Özel’in grup başkanlığı seçiminin geçersiz sayılmasını ve TBMM kayıtlarından düşürülmesini talep etti. Başvuruda ayrıca, CHP’nin yeni grup başkanını kendi usulleri doğrultusunda yeniden belirleyeceği ve sonucun Meclis Başkanlığı’na bildirileceği kaydedildi.

Öte yandan CHP Meclis Grubu’nda yapılan oylamada Özgür Özel’in 95 milletvekilinin desteğini aldığı açıklanmıştı. Parti içinde yaşanan hukuki ve siyasi gerilimin önümüzdeki günlerde daha da derinleşmesi bekleniyor.