Ankara 3. Genel İcra Dairesi, dosya kapsamında yapılan başvuruyu değerlendirerek, söz konusu PM ve YDK üyelerinin tedbiren göreve iade edilmelerine hükmetti.

Hukuki süreci yürüten Avukat Onur Yusuf Üregen, dava dosyası çerçevesinde müvekkillerinin hak kayıplarının önlenmesi adına tedbiren göreve iade işlemlerinin ivedilikle yapılmasını talep etmişti. İcra dairesinin bu talebe olumlu yanıt vermesiyle birlikte, kurultay takvimi öncesi parti yönetim şemalarında kritik bir geri dönüşün önü açılmış oldu.

Kararın ardından, iade işlemlerinin resmi olarak uygulanması ve parti içi işleyişe yansıtılması bekleniyor.