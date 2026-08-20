Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun (OYAK) dört şirketi, Kocaeli'deki Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenecek TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğine katılıyor. Erdemir, Miilux OY, OMSAN Lojistik ve OYAK Liman, festival boyunca OYAK çatısı altında kurulacak ortak stantta denizcilik ve savunma sanayi alanındaki faaliyetlerini anlatacak.



Millî gemiye Erdemir'den millî çelik

Yapılan açıklamaya göre Erdemir, savunma sanayiinin önemli projelerine yerli mühendislik, yerli üretim ve millî çelik gücüyle katkı sağlamayı sürdürüyor. Türkiye'nin yerli ve millî uçak gemisi MUGEM'in maketi, TEKNOFEST Mavi Vatan'da OYAK standında sergilenecek. MUGEM'in gövdesinde ve güvertesinde kullanılan çelikler, Erdemir'in mühendislik ve üretim gücüyle hayat buluyor. MUGEM'in inşasında kullanılacak yaklaşık 40 bin ton gemi sacının şirket tarafından üretilmesi planlanıyor.

Şirket, MUGEM'in inşasında kullanılan yüksek performanslı gemi çeliklerini üreterek savunma sanayiinin bu önemli projesine güç katıyor. Şirketin ürün ailesine kazandırdığı EH460 kalite gemi çeliği; yüksek mukavemet, üstün tokluk, kaynaklanabilirlik ve şekillendirilebilirlik özellikleriyle öne çıkıyor. MUGEM'in güvertesinde kullanılan bu çelik, Türkiye'nin denizlerdeki gücünün arkasında yer alan yerli çeliği, şirketin mühendisliğini ve üretim kabiliyetini ziyaretçilere gösteriyor.

Denizaltı maketi ziyaretçilerle buluşacak

Zırh çeliği üreticisi OYAK şirketlerinden Miilux OY, stratejik öneme sahip ısıl işlem görmüş yüksek mukavemetli çeliklerden örnekleri stantta sergileyecek. Denizaltı çeliğini ve gövde profillerini yerli imkânlarla üreten şirket, denizaltı ve balistik alanlarında kullanılan HY 80 ve HY 100 kalite denizaltı çelikleri (submarine steel) ile balistik plakalarını tanıtacak.

Ürettiği çeliklerle Millî Denizaltı (MİLDEN) ile Millî Nükleer Denizaltı (NÜKDEN) projelerinde yerlilik oranını yükselten şirketin standında, ayrıca bir denizaltı maketi de ziyaretçilerle buluşacak.

OYAK Liman yapay zeka destekli vinçlerini tanıtacak

OYAK Liman tarafından İsdemir Limanı'nda hizmete alınan yapay zeka destekli vinçlere ilişkin videolar, festival boyunca OYAK standındaki ekranlarda yayımlanacak. Türkiye'de ilk kez kullanılmaya başlanan yapay zeka destekli vinçler hakkında ziyaretçilere bilgi verilecek.

Festival kapsamında İnsansız Su Altı Sistemleri, Su Altı Roket ve İnsansız Deniz Aracı yarışmaları düzenlenecek. Genç mühendis ve girişimcilerin geliştirdiği projeler, ziyaretçilere geleceğin denizcilik teknolojilerini yakından inceleme imkânı sunacak.

Donanma gemilerinin ziyarete açılacağı festivalde, denizcilik tarihini yansıtan deneyim alanları ile sanal gerçeklik uygulamaları da yer alacak. Etkinlik boyunca SAT, SAS ve deniz havacılık birimleri gösteriler gerçekleştirecek. TEKNOFEST paydaşları ise stant alanlarında teknoloji ve savunma sanayii alanındaki çalışmaları hakkında bilgi verecek.

Millî Teknoloji Hamlesi'nin denizlerdeki yansıması olan festival, Millî Savunma Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ev sahipliğinde düzenlenecek. TEKNOFEST Mavi Vatan, ücretsiz olarak takip edilebilecek.

OMSAN Lojistik Türkiye'yi dünyaya bağlayan stratejik güç

Türkiye'nin önde gelen lojistik şirketlerinden OMSAN Lojistik, yaklaşık yarım asırlık deneyimini bugün karayolundan demiryoluna, denizyolundan depolama ve gümrüklemeye uzanan entegre lojistik yetkinliğiyle geleceğe taşıyor.

OYAK'ın finansal gücü ve kurumsal birikiminden aldığı destekle Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ve Afrika'da büyüyen şirket; otomotivden sanayiye, enerjiden hızlı tüketim ürünlerine kadar ekonominin stratejik sektörlerinin tedarik zincirlerini yönetiyor.

Şirket ayrıca; demiryolundaki yatırımları, yeşil lojistik uygulamaları, güçlü uluslararası ağı ve yüksek operasyonel verimliliğiyle yalnızca yük taşıyan değil, üretimi pazara, Türkiye'yi dünyaya bağlayan stratejik bir lojistik gücü olarak konumlanıyor.