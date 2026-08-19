Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın geçişi "Yeni yüzyıla yelken açacak Türkiye'nin ayak sesleri" olarak nitelendirirken; heyecandan uyuyamadığını belirten vatandaş Zeynep Acar ise "Uçaklar geçince 'size kurban olurum' dedim, tüylerimiz diken diken oldu" diyerek duygularını anlattı.



TEKNOFEST Mavi Vatan etkinlikleri öncesinde Türk donanması İzmit Körfezi'nde selamlama geçişi yaptı. Aralarında TCG Anadolu ve TCG Heybeliada'nın da bulunduğu gemiler ile denizaltı ve helikopterlerin yer aldığı geçiş, vatandaşlar tarafından Türk bayraklarıyla coşkuyla izlendi. Körfez'deki gurur tablosunu Seka Park'tan takip eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, alandaki vatandaşlarla sohbet edip çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.



"Türk milletinin bütün evlatları bu sahneyle gurur duyuyor"

Başkan Tahir Büyükakın, burada yaptığı açıklamada, "Her şeyden önce son derece gurur verici bir etkinlik. Tüylerimizi diken diken ediyor. Türk milletinin bütün evlatları bu sahneyle gurur duyuyor, kendilerini güvende hissediyor ama her şeyden önemlisi, göğsümüzü kabartan, tüylerimizi diken diken eden bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Dünya tarihi incelendiğinde, büyük güçlerin yükselişi ve düşüşü üzerine incelemeler yapıldığında teknolojinin her zaman lokomotif olduğu bilinen bir gerçek. Özellikle bu anlamda askeri teknolojilerin başı çeken bir boyutu var. Bugün birçok başka alanda kullanılan teknolojiler, esasen ilk başta askeri teknolojiler olarak gelişmiş" dedi.



"Bambaşka ufuklara yelken açacak olan Türkiye'nin ayak sesleri bunlar"

Savunma sanayisinde teknolojik gelişmelerin önemine dikkati çeken Büyükakın, şöyle devam etti:

"Bu manada savunma sanayisi alanındaki teknolojik gelişmeler, diğer sanayi alanları için de lokomotiftir. Türkiye'nin hem kara araçlarında hem hava araçlarında hem de deniz araçlarında savunma sanayisini geliştirmesi başlı başına bir gurur olmakla birlikte, diğer sanayi alanlarında gelişmenin ve onun etrafındaki diğer kümelenmelerin de habercisi. Yükselen, büyüyen, yeni yüzyılda bambaşka ufuklara yelken açacak olan Türkiye'nin ayak sesleri bunlar. Hepimiz haklı olarak gurur duyuyoruz."



"Şehrimizde böyle bir organizasyonun yapılması büyük sevinç kaynağı"

Büyükakın, TEKNOFEST'in Kocaeli'de düzenlenmesinin de gurur verici olduğuna işaret ederek, "Her şeyden önce şehrimizde böyle bir organizasyonun yapılması, şehrimiz adına da büyük bir sevinç kaynağı. 7'den 70'e herkes bu organizasyonu izlemek için sahillere geldi. Önümüzdeki 4 gün boyunca inşallah oradaki organizasyonu izlemek için de kayıt yaparak katılacaklar. Bir kısmı ücretsiz olarak katılacak, bir kısmı kayıt olarak katılacak ama diğer bir boyut da orada yarışacak olan takımların heyecanı. Şehrimizden de bu yarışmaya uzunca bir süredir hazırlanan, daha evvelki TEKNOFEST yarışlarında önemli başarılar elde eden takımlar var. Onlar da büyük bir heyecanla buradaki yarışmada derece elde etmek için çalışıyor. Tabii şehirde olunca başka bir güvenle yarışıyorsunuz. Ev sahibi takımın oynaması gibi bir şey."



"Tüylerim diken diken oldu"

Etkinliği takip eden vatandaşlardan Zeynep Acar ise duygularını şöyle ifade etti:

"İnanın onları kucaklayıp sarılıp sevesim geliyor. Duygular anlatılacak gibi değil zaten. Uçaklar geçince, 'Size kurban olurum' dedim. Gerçekten anlatılacak şeyler değil. Bizim vatanımız, bizim bayrağımız. TEKNOFEST'te bizim mühendislerimizin yapmış oldukları şeyler Türkiye için gurur, bizim için gurur. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Her daim başarılı olsunlar inşallah. Tüylerim diken diken oldu. Hiç uyumadım bu gece zaten, geçecekler diye. Özellikle uçakların burada, Kocaeli'de olması bizim için ayrı bir gurur, ayrı bir sevinç. Gerçekten her şey bu bayrak, bu vatan için. Dualarımız askerlerimizle. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Her daim bilsinler ki bizim gibi anneler onlara dua ediyor. Rabbim vatan ve bayrak sevgisini içlerinden asla ve asla almasın. Başka Türkiye yok, başka vatan yok, başka bayrak yok. Rabbim onların ayaklarını sağlam kılsın."

Heyecanlı anlar yaşayan çocuklar ise ellerinde Türk bayrakları ile gemilere ve helikopterlere selam verip, el sallayarak gurur verici olduklarını söyledi.