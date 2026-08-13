Romanya’da etkisini artıran kuraklık ve Tuna Nehri’ndeki su seviyesinin kritik ölçüde gerilemesi, ülkenin enerji güvenliğini tehdit etmeye başladı. Devlete ait nükleer enerji şirketi Nuclearelectrica, Cernavoda Nükleer Santrali’nde faal durumdaki 706 megavat kapasiteli reaktörün şebekeden kontrollü şekilde ayrılması sürecinin başlatıldığını duyurdu.

Santralin soğutma sisteminde Tuna Nehri’nin suyundan yararlanılması nedeniyle nehirdeki düşük su seviyesi nükleer reaktörlerin işletilmesini doğrudan etkiliyor. Yaşanan gelişmeyle birlikte Cernavoda’daki ikinci reaktörün de devre dışı kalması gündeme geldi.

Bir reaktör daha önce kapatılmıştı

Tuna Nehri’ndeki su seviyesinin düşmesi nedeniyle Cernavoda Nükleer Santrali’nde temmuz ayının sonunda 706 megavat kapasiteli bir diğer reaktör de devre dışı bırakılmıştı.

Santralde bulunan iki reaktörün toplam kapasitesi 1.412 megavat seviyesinde bulunuyor. İki reaktör birlikte Romanya’nın elektrik üretiminin yaklaşık beşte birini karşılıyor.

Son reaktörün de devre dışı bırakılması halinde ülkenin nükleer enerji üretiminde önemli bir kayıp yaşanması bekleniyor.

Enerji açığını termik santral ve ithalatla kapatacak

Romanya Enerji Bakanlığı, oluşabilecek enerji açığını azaltmak amacıyla 330 megavat kapasiteli linyit yakıtlı bir termik santralin devreye alındığını açıkladı.

Bakanlık ayrıca mevcut rezervuar koşullarına bağlı olarak hidroelektrik üretiminin artırılacağını, rüzgar enerjisinden de daha fazla yararlanılacağını bildirdi. Ulusal elektrik şebekesinin yaklaşık 4 bin megavatlık sınır ötesi iletim kapasitesine sahip olduğu belirtilirken, ihtiyaç halinde elektrik ithalatıyla açığın kapatılabileceği ifade edildi.

Hava sıcaklıklarının son günlerde düşmesiyle birlikte özellikle akşam saatlerinde elektrik talebinin de gerilemesinin beklendiği kaydedildi.

Tuna’da çözüm için kayalar bile patlatılmıştı

Romanya hükümeti, reaktörlerin devre dışı kalmasını önlemek amacıyla geçtiğimiz hafta Tuna Nehri’nden Cernavoda Nükleer Santrali’ne ulaşan soğutma suyunun akışını artırmak için nehirde kontrollü kaya patlatma çalışması gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Ancak alınan önlemlere rağmen nehirdeki su seviyesinin kritik düzeyde seyretmesi, santraldeki reaktörlerin işletilmesini zorlaştırdı.

Ağustos boyunca enerji acil durumu

Romanya hükümeti, enerji arzında yaşanabilecek sorunlar nedeniyle ağustos ayı boyunca ülke genelinde enerji acil durumu ilan etmişti.

Yetkililer, hane halkları ve şirketlerden özellikle akşam saatlerinde elektrik tüketimini gönüllü olarak azaltmalarını istedi.

Cernavoda’daki son faal reaktörün de devre dışı bırakılması, kuraklığın yalnızca tarım ve su kaynaklarını değil, Avrupa’nın enerji arz güvenliğini de doğrudan etkileyebileceğini bir kez daha ortaya koydu.