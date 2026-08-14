Türkiye’nin teknoloji ve yazılım sektöründeki öncü şirketlerinden Link Bilgisayar, bulut tabanlı yeni nesil ERP platformu Link Cloud’un finansal hizmetler, bankacılık çözümleri ve dijital iş süreçleriyle bütünleşen kapsamlı bir teknoloji ekosistemine dönüştürülmesi hedefi doğrultusunda Ziraat Katılım Bankası ile yürüttüğü iş birliğinde önemli bir aşamayı tamamladı.

Link Bilgisayar tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, iş birliği kapsamında, Link Cloud üzerinden vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ödemelerinin Ziraat Katılım Bankası altyapısı aracılığıyla gerçekleştirilebilmesine yönelik entegrasyonun başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Gerçekleştirilen entegrasyon, Link Bilgisayar’ın ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) teknolojileri ve dijital iş süreçlerindeki uzmanlığı ile Ziraat Katılım Bankası’nın bankacılık ve finansal hizmetler alanındaki güçlü altyapısını bir araya getiriyor. Böylece işletmelerin finansal ve operasyonel süreçlerinin daha bütünleşik bir yapı içerisinde yönetilmesine yönelik yeni çözüm alanlarının geliştirilmesi için önemli bir altyapı oluşturuluyor.

Link Cloud, dijital iş ekosistemine dönüştürülecek

Link Bilgisayar’ın büyüme stratejisinde önemli bir yer tutan Embedded Finance (Gömülü Finans) yaklaşımı, bankacılık ve finansal hizmetlerin işletmelerin günlük iş süreçlerine doğrudan entegre edilmesini hedefliyor. Bu doğrultuda Link Cloud’un yalnızca ERP süreçlerinin yönetildiği bir yazılım platformu olmanın ötesine taşınarak; bankacılık ve finansal hizmetlerin iş süreçlerine entegre edildiği, farklı hizmet ve çözüm sağlayıcılarının dahil olabildiği ölçeklenebilir bir dijital iş ekosistemine dönüştürülmesi amaçlanıyor.

Ziraat Katılım Bankası ile gerçekleştirilen entegrasyon da bu vizyonun ilk somut uygulamalarından biri olarak öne çıkıyor. Vergi ve SGK ödemelerinin Link Cloud üzerinden gerçekleştirilebilmesiyle işletmelerin finansal işlemlerinin operasyonel süreçlerle daha yakın bir şekilde bütünleştirilmesi hedefleniyor.

Yeni finansal ve dijital hizmet alanları değerlendirilecek

İş birliği kapsamında Link Cloud üzerinden sunulabilecek yeni finansal ve dijital hizmet alanlarının değerlendirilmesi ve işletmelerin farklı ihtiyaçlarına yönelik yeni çözümlerin geliştirilmesi planlanıyor.

Link Bilgisayar, Link Cloud etrafında oluşturduğu teknoloji ekosistemini; finans kuruluşları, teknoloji şirketleri ve diğer stratejik paydaşlarla gerçekleştirileceği entegrasyon ve iş birlikleriyle genişletmeyi hedefliyor. Şirket, bu yapı sayesinde işletmelerin ihtiyaç duyduğu farklı hizmetleri tek bir dijital ekosistem içerisinde buluştururken, aynı zamanda sürdürülebilir ve ölçeklenebilir yeni iş modelleri geliştirmeyi amaçlıyor.

“Gömülü finans, yazılım ile finansal hizmetler arasındaki sınırları ortadan kalkıyor”

Link Bilgisayar Genel Müdürü Murat Pekmezyan, Ziraat Katılım Bankası ile gerçekleştirilen iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde, Link Cloud’un gelişiminde finansal teknolojilerin önemli bir rol üstlendiğini belirterek şunları söyledi:

“Link Cloud’u yalnızca işletmelerin ERP süreçlerini yöneten bir platform olarak değil, işletmelerin ihtiyaç duyduğu farklı hizmetlere tek bir dijital ekosistem üzerinden erişebildiği yeni nesil bir teknoloji platformu olarak konumlandırıyoruz. Ziraat Katılım Bankası ile gerçekleştirdiğimiz entegrasyon, bu vizyonumuzun önemli adımlarından birini oluşturuyor. Vergi ve SGK ödemelerinin Link Cloud üzerinden Ziraat Katılım Bankası altyapısıyla gerçekleştirilebilmesini sağlayan entegrasyonla birlikte işletmelerin finansal işlemlerini, iş süreçlerinin doğal bir parçası haline getirecek yapının ilk uygulamalarından birini hayata geçirdik. Gömülü finans yaklaşımını, yazılım ile finansal hizmetler arasındaki sınırların ortadan kalktığı ve işletmelerin ihtiyaç duyduğu finansal çözümlere iş akışları içerisinden kolayca erişebildiği yeni bir dönem olarak değerlendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde bu yapıyı yeni finansal hizmetler ve dijital çözümlerle geliştirmeyi hedefliyoruz. Finans kuruluşları, teknoloji şirketleri ve diğer stratejik paydaşlarla kuracağımız iş birliklerini Link Cloud’un büyüme stratejisinin önemli bir parçası olarak görüyoruz. Ziraat Katılım Bankası ile başlayan bu iş birliğini, önümüzdeki dönemde farklı finansal ve dijital hizmetleri kapsayacak şekilde genişletmeyi hedefliyoruz.”