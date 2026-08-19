İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kızılcahamam'da düzenlenen Roman İl Saha Koordinatörleri Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 'Kapımız da gönlümüz de sizlere ve bütün Roman kardeşlerimize her daim açıktır' dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kızılcahamam'da düzenlenen Roman İl Saha Koordinatörleri Toplantısı'nda İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan Roman Koordinasyon Merkezi ve saha çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Roman vatandaşların ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesi ve kamu hizmetleriyle buluşturulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Çiftçi, saha koordinatörlerine bölgeye hakimiyet, kurumlar arası koordinasyon, düzenli bilgi akışı ile katılımcı ve güvene dayalı çalışma anlayışı konusunda önemli sorumluluklar düştüğünü ifade etti.

'Bizler aynı kıbleye yönelen, sevinçte ve hüzünde birleşen büyük bir aileyiz'

Konuşmasına Hucurat Suresi'nin 10'uncu ayetinde yer alan kardeşlik vurgusuna dikkat çekerek başlayan Bakan Çiftçi, 'Cenab-ı Hak, Hucurat Suresi'nin 10. ayetinde 'Müminler ancak kardeştirler' diye buyuruyor. Bizim kardeşliğimiz; aynı vatana, aynı bayrağa ve aynı geleceğe gönülden bağlı olmanın kardeşliğidir. Bizler, aynı kıbleye yönelen, sevinçte ve hüzünde birleşen büyük bir aileyiz. Roman kardeşlerimiz; kültürleri, sanatları, emekleri, neşeleri ve güçlü dayanışma gelenekleriyle bu büyük ailenin ayrılmaz bir parçasıdır. Sizlerin ülkemizin kültürel zenginliğine, çalışma hayatına ve toplumsal dokusuna kattığı değer son derece kıymetlidir' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla hareket ettiklerini ifade eden Bakan Çiftçi, 'Milletimizin her bir ferdini kucaklayan, güçlü bir sosyal devlet anlayışıyla hareket ediyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı gönülleri bir, duası bir, istikameti bir olan; aziz milletimizin bütün fertleriyle hep birlikte inşa ediyoruz' ifadelerine yer verdi.

Roman vatandaşların yoğun yaşadığı 20 ilde saha ziyareti

İçişleri Bakanlığı bünyesinde Roman Koordinasyon Merkezi kurulduğunu belirten Bakan Çiftçi, bu kapsamda 1 Bakanlık Roman Koordinatörü, 39 ilde İl Roman Saha Koordinatörü ve 21 ilin 145 ilçesinde İlçe Roman Saha Koordinatörünün görev yaptığını ifade etti. Bakan Çiftçi, toplam 185 koordinatörün görev yaptığını söyleyerek, 'Bugüne kadar Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı 20 ilimize saha ziyaretleri gerçekleştirdik. Talepleri ve ihtiyaçları yerinde dinledik. Eğitimden sağlığa, istihdamdan barınmaya, sosyal hizmetlerden sosyal yardımlara kadar; her alanda daha güçlü neticeler almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz' açıklamasında bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinasyonunda hazırlanan 'Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi' ile 2026-2030 dönemini kapsayan II. Aşama Eylem Planının yürüttükleri çalışmalar için güçlü bir yol haritası sunduğunu söyleyen Bakan Çiftçi, bu yol haritasının sahada karşılık bulmasında saha koordinatörlerine önemli sorumluluklar düştüğünü belirtti.

Koordinatörlerden dört başlıkta özel hassasiyet bekleniyor

Bakan Çiftçi, önümüzdeki dönemde dört hususta özel hassasiyet beklediklerini ifade ederek 'Bu yol haritasının sahada karşılık bulmasında, sizlere önemli sorumluluklar düşüyor. Bu sorumluluk çerçevesinde, önümüzdeki dönemde sizlerden dört hususta özel hassasiyet bekliyoruz. Birincisi, görev yaptığınız bölgeye güçlü biçimde hâkim olmanızdır. İkincisi, kurumlar arası koordinasyonu güçlü tutmanızdır. Üçüncüsü, düzenli ve sağlıklı bir bilgi akışı sağlamanızdır. Dördüncüsü, katılımcı ve güvene dayalı bir çalışma anlayışı sergilemenizdir. Sizler, vatandaşımızın talep ve ihtiyaçlarını, devletimizin imkân ve hizmetleriyle buluşturan güçlü bir köprü vazifesi görüyorsunuz. Bu köprünün temeli güven, harcı samimiyet, istikameti ise insana hizmettir' dedi.

'Kapımız da gönlümüz de sizlere her daim açıktır'

Medeniyet anlayışında insanın konumuna ve gönül kazanmanın önemine değinen Bakan Çiftçi, Roman vatandaşların meselelerinin çözümüne yönelik çalışmaların önemini vurgulayarak, 'Bizim medeniyetimiz, insanı yaratılmışların en şereflisi olarak görür; gönül incitmeyi ağır bir vebal, gönül kazanmayı büyük bir hizmet sayar. Sizlerin de bu anlayışla sahada gönüllere dokunacağınıza, kardeşliğimizi güçlendireceğinize ve vatandaşlarımızın meselelerinin çözümüne öncülük edeceğinize yürekten inanıyorum. Kapımız da gönlümüz de sizlere ve bütün Roman kardeşlerimize her daim açıktır. Cenab-ı Hak, birliğimizi daim, kardeşliğimizi kaim eylesin. Soframızı bereketli, muhabbetimizi güçlü, hizmetlerimizi hayırlı kılsın' ifadelerini kullandı.