Peki, servis çağırmadan ve cebinizden tek bir kuruş çıkmadan televizyonunuzu nasıl eski haline getirebilirsiniz? İşte adım adım kendi başınıza yapabileceğiniz frekans güncelleme rehberi.
Cihazınız TKGS Uyumlu mu? (En Kolay Yöntem)
Son yıllarda üretilen birçok Smart TV ve uydu alıcısında Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) bulunur. Cihazınız bu sistemi destekliyorsa herhangi bir manuel işlem yapmanıza gerek kalmaz.
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Adım 1: Kumandanızdan Menü veya Ayarlar tuşuna basın.
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Adım 2: Kanal Kurulumu veya Uydu Ayarları sekmesine gelin.
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Adım 3: TKGS Güncelleme seçeneğini bulun ve "Otomatik" konuma getirin ya da "Şimdi Güncelle" butonuna basın. Kanal listeniz saniyeler içinde yenilenecektir.
Manuel Kanal Taraması Nasıl Yapılır?
Cihazınızda TKGS özelliği yoksa veya eski bir model kullanıyorsanız, ana frekansı girerek tüm kanalları tek seferde taratabilirsiniz.
Gerekli Şebeke Frekans Bilgileri:
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Frekans: 12380 MHz
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Sembol Oranı (Symbol Rate): 27500
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Polarizasyon: Dikey (V - Vertical)
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Şebeke Arama (Network Search): Açık / Etkin
Adım Adım Kurulum:
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Kumandanızdan Menü butonuna basarak Kanal Ayarları menüsüne girin.
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Manuel Kanal Arama veya TP Ekle seçeneğini tıklayın.
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Yukarıdaki frekans, sembol ve polarizasyon değerlerini eksiksiz girin.
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En kritik nokta olan "Şebeke Arama" (Network Search) seçeneğini mutlaka "Açık" konuma getirin. Bu sayede sistem, diğer tüm kanalların frekanslarını otomatik olarak bulacaktır.
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Aramayı Başlat butonuna basın ve işlemin tamamlanmasını bekleyin.
Aklınız 12035 MHz değerine takıldıysa bu çok normal; çünkü bu frekans eskiden belirli kanal paketlerinin (örneğin Show TV, Habertürk gibi yayın grubunun HD yayınlarının) frekansı olarak sıklıkla kullanılıyordu.
Ancak Türksat üzerindeki tüm kanalları tek seferde bulmanızı sağlayan "Ana Şebeke/Otomatik Arama Frekansı" olarak Türksat resmi olarak şu iki ana frekansı yayınlamaktadır:
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12380 MHz (Dikey / V – Sembol: 27500) (Türkiye ve Avrupa kapsama alanı)
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12423 MHz (Yatay / H – Sembol: 30000) (Türkiye ve Doğu/Orta Asya kapsama alanı)
Yani 12035 tek bir kanal grubuna ait lokal bir frekans iken, 12380 şebeke arama (NIT) özelliğiyle uydu alıcısına giden ve diğer bütün kanalların haritasını indirip listenizi tamamlayan ana frekanstır.
Servis Çağırmadan Önce Bunlara Dikkat Edin
Çanak anteninizde veya kablo bağlantılarınızda fiziksel bir hasar (kayma, kopma vb.) yoksa sorun tamamen yazılımsaldır. Sadece kanal listesi yenilemesi için çatıya çıkılmasına ya da teknik servise yüksek ücretler ödenmesine gerek yoktur. Yalnızca televizyonunuzun ayarlar menüsünü kullanarak yayını birkaç dakikada geri getirebilirsiniz.