Bağımlılık Yaratan Özellikler ve Gizlilik İhlali Mercek Altında

2021 yılında başlatılan kapsamlı soruşturmaların ardından 2023'te mahkemeye taşınan süreçte eyaletler, Meta’yı çocukların platformda geçirdiği süreyi artırmak amacıyla bağımlılık yapıcı mekanizmalar geliştirmekle suçluyor. Bunun yanı sıra platformun, 13 yaşın altındaki kullanıcıların kişisel verilerini ebeveyn onayı almadan toplayarak Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası’nı (COPPA) ihlal ettiği öne sürülüyor.

Sosyal Medyanın Köklü Değişimine Yol Açabilir

Dava yalnızca rekor bir para cezası talebiyle sınırlı değil; kabul edilmesi halinde Instagram ve Facebook’un temel işleyiş mantığında radikal değişiklikler yaşanabilir. Eyaletlerin talep ettiği başlıca önlemler şunlar:

Genç kullanıcılarda 'beğeni' (like) sayıları ve sonsuz kaydırma (infinite scroll) özelliğinin kaldırılması

Otomatik video oynatmanın tamamen durdurulması

Ebeveyn doğrulama ve denetim mekanizmalarının zorunlu hale getirilmesi

Yüz ve görünüş değiştiren dijital filtrelerin sınırlandırılması veya yasaklanması

Algoritmik içerik önerilerinin kısıtlanması ve tek kullanıcının çoklu hesap açmasının engellenmesi

Meta İddiaları Kabul Etmiyor

Suçlamaları kesin bir dille reddeden Meta ise platformlarında gençlerin güvenliğini sağlamak adına halihazırda önemli önlemler aldığını vurguluyor. Şirket, geçtiğimiz yıllarda devreye soktuğu "Genç Hesapları" ve gelişmiş ebeveyn kontrol araçlarını savunmasına temel dayanak gösteriyor.

Ancak Meta'nın daha önce Los Angeles ve New Mexico'da benzer konularda yaşadığı hukuki kayıplar, California'daki bu ana davanın sonucunu tüm teknoloji dünyası için kritik bir hale getiriyor.