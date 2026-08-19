Kayyum kararı verilen şirketler arasında kamuoyunda “Levent Börek” markasıyla tanınan MLT Börekçilik Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi de bulunuyor.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında yapılanmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 şirkete kayyum atanmasına karar verildi.

Kayyum kararı verilen şirketler arasında farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler yer alırken, kamuoyunda “Levent Börek” markasıyla bilinen MLT Börekçilik Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi de listede yer aldı.

Kayyum atanan 5 şirket

Soruşturma kapsamında kayyum atanmasına karar verilen şirketler ve şirketlerde yetkili ve ortak olduğu belirtilen isimler şöyle:

1. MLT Börekçilik Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Kamuoyunda “Levent Börek” markasıyla bilinen şirketin yetkilisi ve ortağının Mustafa Levent Tamtürk olduğu belirtildi.

2. Adana Gizem Turizm Yurtiçi Yurtdışı Taşımacılık İnşaat Gıda Dekorasyon Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi

Şirketin yetkilisi ve ortağının Ali Küreri olduğu kaydedildi.

3. Büyük Çukurova Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Şirketin yetkilisi ve ortağının İsmail Karadeniz olduğu belirtildi.

4. Çamlıoğlu İnşaat ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Şirketin yetkilisi ve ortağının Mahfuz Çamlı olduğu ifade edildi.

5. GF Seyahat Taşımacılık Turizm Akaryakıt Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Şirketin yetkilisi ve ortağının Mustafa Fidan olduğu belirtildi.

Soruşturma sürüyor

Kayyum kararının, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında alındığı bildirildi.

Öte yandan söz konusu şirketler ve kişiler hakkındaki iddiaların soruşturma kapsamında değerlendirildiği, kayyum atanmasının ise tek başına kesinleşmiş bir suç veya mahkûmiyet anlamına gelmediği belirtildi. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.