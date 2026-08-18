Üç Farklı Model ile Geliyor

Proje kapsamında farklı segment ve ihtiyaçlara hitap eden üç ayrı model geliştirilecek:

Kamuya Özel Kriptolu Model: İlk aşamada öncelik verilecek bu versiyon, yüksek güvenlik standartlarına ve kriptolu haberleşme yazılımına sahip olacak; yalnızca kamu çalışanlarının kullanımına sunulacak.

Erişilebilir (Giriş) Model: Geniş kitlelerin satın alma gücüne uygun fiyatlandırmayla sunulacak. Yerli yazılım entegrasyonu, yeterli işlemci gücü ve uzun pil ömrü ön planda tutulacak.

Üst Segment Model: Gelişmiş kamera sistemleri, yüksek bellek kapasitesi ve güçlü donanım özellikleriyle üst sınıf kullanıcı kitlesini hedefleyecek.

Afet Anlarında Kesintisiz İletişim: Dahili Uydu Bağlantısı

Geliştirilen tüm modellerde yer alacak uydu anteni altyapısı sayesinde, deprem ve benzeri doğal afetlerde mobil şebekeler çökse dahi haberleşmenin kesintisiz devam etmesi sağlanacak. Cihazların ayrıca suya ve toza dayanıklı yapıda tasarlanacağı bildirildi.

Yerli Yazılım ve Togg Ekosistemi Entegrasyonu

Donanımının yanı sıra yazılım tarafında da yerli çözümlerin kullanılacağı telefonlar, günlük sosyal medya uygulamalarıyla tam uyumlu çalışacak. En dikkat çekici teknolojik entegrasyon ise Togg ile kurulacak. Cihazın kullanıcı arayüzü, Togg'un dijital mobilite ekosistemiyle entegre şekilde çalışacak.

ASELSAN 29 Yıl Sonra Sahada

1997 yılında çıkardığı ASELSAN 1919 modeliyle Türkiye'nin ilk yerli cep telefonu tecrübesine imza atan ASELSAN, bu projeyle yaklaşık 29 yıl sonra akıllı telefon pazarına stratejik bir dönüş gerçekleştiriyor.

Üretim üssü olarak İstanbul’un planlandığı projede, ticari kârlılıktan ziyade teknolojik bağımsızlık ilkesi merkeze alınıyor. Markalaşma ve CEO atama süreçlerinin ardından prototiplerin kamuoyuna sergilenmesi bekleniyor.