Elektronik bileşen sektöründe, yarı iletkenler, güç elektroniği, elektromekanik ve diğer bileşen çözümlerinden oluşan geniş ürün yelpazesiyle, kapsamlı bir teknolojik çözüm tedarik hizmeti sunan Empa Elektronik, 2026 yılı 6 aylık finansal sonuçlarını açıkladı. Yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,3 artışla 2,68 milyar TL hasılat elde eden şirketin brüt kârı ise yüzde 19 artışla 530,3 milyon TL oldu.

Öz kaynakları yüzde 51,2 arttı

Yılın ilk altı ayını 76 milyon TL vergi öncesi kârla kapatan Empa Elektronik’in aynı dönemde faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) 259,8 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin öz kaynakları 2025 yıl sonundaki 1,25 milyar TL seviyesinden 2026 yılının ilk yarısında yüzde 51 artışla 1,9 milyar TL’ye yükseldi. Şirketin toplam varlıkları ise aynı dönemde yüzde 23 artışla 2,89 milyar TL’ye ulaştı.

Büyümeyi teknoloji yatırımlarıyla güçlendiriyor

Empa Elektronik CEO’su Murat Sarpel, şirketin 2026 yılının ilk altı ayında teknoloji, Ar-Ge ve uluslararası açılım alanlarındaki çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, “Finansal sonuçlarımızın yanı sıra teknoloji geliştirme ve yeni pazarlara açılma alanlarında attığımız somut adımlar, Empa 2.0 vizyonumuz doğrultusunda ilerlediğimizi gösteriyor. Önümüzdeki dönemde de mühendislik birikimimizi, Ar-Ge kapasitemizi ve teknoloji geliştirme gücümüzü artırarak mevcut ve yeni pazarlardaki varlığımızı güçlendireceğiz” dedi.

TIREMO® uluslararası standartlara taşınıyor

TIREMO®’nun ikinci çeyrekte uluslararası sertifikasyon ve saha uygulamalarıyla yeni bir aşamaya geldiğini ifade eden Murat Sarpel, “TIREMO® Cortex platformumuzun Avrupa Birliği Siber Dayanıklılık Yasası ve RED DA direktiflerine uyumu kapsamında Cyberwhiz iş birliğiyle test ve sertifikasyon süreçlerini başlattık. Ankara’da Trafo Kestirimci Bakım çözümümüzün saha testlerini başarıyla tamamladık. Bunun yanı sıra Budapeşte’de gerçekleştirdiğimiz ilk uluslararası Accelerator Workshop ile CEE bölgesindeki iş ve mühendislik ekosistemimizle temaslarımızı güçlendirdik. PCIM Konferansı’nda sunduğumuz bilimsel bildiri ise güç elektroniği ve akıllı enerji yönetimi alanındaki mühendislik birikimimizi uluslararası platforma taşıdığımız önemli bir adım oldu” diye konuştu.

Empadigital ile operasyonel mükemmellik derinleşiyor

Empadigital platformunun ikinci çeyrekte devreye alınan yeni modüllerle operasyonel mükemmelliğe katkısını derinleştirdiğini belirten Sarpel, “Empadigital kapsamında Yönetici Onay Merkezi, Müşteri Künyesi, Yeni Masraf Modülü ve Ar-Ge Destek Talep modüllerini canlıya aldık. Ar-Ge, Satış, Pazarlama ve Operasyon birimlerimiz arasındaki koordinasyonu artıran bu dijital araçlar, karar alma süreçlerinde şeffaflık ve çeviklik sağlıyor. Empadigital platformumuzu sürekli geliştirerek, Empa 2.0 vizyonumuzu destekleyen dijital altyapımızı güçlendirmeyi sürdüreceğiz” dedi.