Türkiye çimento sektörünün sürdürülebilirlik odaklı dönüşümüne öncülük eden OYAK Çimento, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Ekonomi dünyasının nabzını tutan InBusiness Dergisi tarafından bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilen ve sürdürülebilir bir gelecek için ilham veren kurumları ödüllendiren Sürdürülebilirlik Liderleri Ödülleri’nde OYAK Çimento, kazanan kurumlar arasında yer aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile InBusiness Dergisi editörlerinden oluşan seçici jüri; yaklaşık 200 şirketin sürdürülebilirlik raporlarını ve somut çıktılarını titizlikle inceledi. Yapılan değerlendirme sonucunda OYAK Çimento; "Yüksek Katkılı Düşük Emisyonlu Ürünler" portföyü ve çimento ürününün tonu başına emisyon azaltımı konusundaki iddialı taahhütleri ile bu prestijli ödülün sahibi oldu.

“Düşük emisyonlu üretim ile sektöre rol model oluyoruz”

Düzenlenen törende OYAK Çimento adına ödülü teslim alan OYAK Çimento Alternatif Kaynak ve Çevre Direktörü Galip Tekiner, sürdürülebilir üretimin Türk sanayisi için hayati önemine değinerek şunları söyledi: “OYAK Çimento olarak ‘Türkiye’nin en çevreci çimento markası’ olma vizyonumuzla attığımız adımların böylesine kıymetli bir platformda takdir edilmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına, ton başına emisyon azaltımı taahhütlerimizi kararlılıkla yerine getiriyor, yeşil ürün ekosistemimizi büyütmeye odaklanıyoruz. Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması gibi küresel standartların gündemde olduğu bu dönemde, yüksek katkılı ve düşük emisyonlu ürün portföyümüzle sektörümüze rol model olmayı sürdüreceğiz.”

Sektör öncülüğü 2025’te de devam etti

OYAK Çimento'nun bu başarısı, yıl içerisinde açıklanan diğer prestijli sektörel araştırma sonuçlarıyla da tescil edilmişti. Şirket, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan “Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024” araştırmasında 43. sırada yer alarak listedeki tek çimento markası olma başarısını sürdürürken; Capital 500 listesinde de 2021 yılından bu yana koruduğu sektör liderliğini bu yıl üst üste dördüncü kez tescillemişti. OYAK Çimento ayrıca, “Etki Ekonomisi” teması ile 8. kez düzenlenen Platin Global 100 Ödülleri’nde İnşaat sektörü kategorisinde ödüle layık görülmüştü.