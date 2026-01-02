Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, engelli bireylerin kendi işlerini kurmalarını teşvik etmek amacıyla verilen hibe desteğinin 735 bin liraya kadar, eski hükümlü vatandaşların yeniden iş hayatına kazandırılması için sağlanan desteğin ise 550 bin liraya kadar çıkarıldığını bildirdi.

Engellilerin istihdamını artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Işıkhan, iş gücü piyasasında çalışma imkanı kısıtlı olan engellilere yönelik korumalı iş yerlerinin kapasitesinin artırılması için de yeni adımlar atıldığını ifade etti. Bu kapsamda, korumalı iş yerleri için 905 bin liraya kadar kuruluş sermayesi desteği sağlanacağı belirtildi.

İstihdam ve sosyal hayata katılımın güçlendirilmesine büyük önem verdiklerini kaydeden Bakan Işıkhan, şu değerlendirmelerde bulundu: