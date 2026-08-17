Mobilitenin elektrifikasyonu alanındaki çalışmalarını araç üretiminin ötesine taşıyan TEMSA, geliştirdiği yüksek voltajlı batarya teknolojilerini uluslararası pazarlara sunuyor. Bu doğrultuda TEMSA, Škoda Group'un otobüs projesi kapsamında gerçekleştirdiği sevkiyatla birlikte 50 batarya paketi ve 10 güç dağıtım ünitesini Çekya'ya gönderdi.

"TEMSA artık yalnızca araç değil, teknoloji de ihraç ediyor"

Dönüşen mobilite ekosisteminde, "Tercih Edilen Mobilite Markası" ve güvenilir teknoloji ortağı olarak yer almanın büyük önem taşıdığını belirten TEMSA CEO'su Evren Güzel, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Elektrikli mobilite dönüşümünde rekabet, artık kritik bileşenleri geliştirebilme ve üretebilme yetkinliklerini de kapsıyor. Bu sevkiyat; mühendislik altyapımızın, Ar-Ge kabiliyetimizin ve üretim yetkinliğimizin somut bir çıktısı niteliğinde. TEMSA'nın batarya sistemleri ve yüksek voltaj teknolojileri geliştiren, bunları uluslararası pazarlara ihraç edebilen bir teknoloji şirketi olduğunu ortaya koyuyor. Bu gelişme, aynı zamanda şirketimizin otobüs dışındaki ilk ihracatı olması bakımından da stratejik bir dönüm noktası. TEMSA olarak, 149 milyon dolarlık net ihracat hacmimizle küresel pazarlarda güçlü bir oyuncu olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bugüne kadar araçlarımızla birçok ülkede sürdürülebilir ulaşıma katkı sağladık. Elektrikli otobüslerimiz Amerika ve birçok Avrupa ülkesinde hizmet veriyor. Bu deneyim sayesinde edindiğimiz bilgi birikimini, farklı platformlar ve uluslararası iş birlikleri için yüksek teknoloji çözümlerine dönüştürüyoruz. Batarya sistemleri ve mobilite teknolojileri alanındaki yetkinliklerimizi yeni projelerle büyütmeyi, küresel değer zincirindeki konumumuzu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz."

Teknolojilerin tamamı Türkiye'de geliştiriliyor

Geleceğin ulaşım ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler geliştiren TEMSA, mobilitenin elektrifikasyonu anlayışını birçok alana yayılan bir teknoloji vizyonu olarak ele alıyor. Türkiye'nin ilk Ar-Ge Merkezi belgesine sahip TEMSA, araçlarda kullandığı batarya teknolojilerinin tamamını kendi bünyesinde geliştiriyor.

Bataryalar yeni mobilite alanlarına da güç veriyor

TEMSA, sahip olduğu enerji depolama teknolojileri, mühendislik kabiliyeti ve mobilite deneyimini yalnızca kara taşımacılığıyla sınırlı tutmayarak denizcilik, tarım ve havacılık gibi farklı iş kollarına da taşıyor. TEMSA'nın bu alandaki yetkinliği uluslararası sertifikasyonlarla da destekleniyor. Şirket, Uluslararası Klas Kuruluşları Birliği üyesi bağımsız klaslama ve uygunluk değerlendirme kuruluşu Türk Loydu tarafından verilen Lityum-İyon Temelli Marine Batarya Sertifikası'nı alan ilk Türk şirketi konumunda bulunuyor. TEMSA tarafından geliştirilen batarya teknolojisi bugün, Türkiye İş Bankası tarafından olası afetlere hazırlık olarak hayata geçirilen ve aynı zamanda yeni nesil yüzen şube olarak hizmet veren İş Vapur'da da kullanılıyor. İstanbul Şehir Hatları tarafından Haliç Tersanesi'nde inşa edilen İş Vapur'da TEMSA mühendisleri tarafından geliştirilen toplam 800 kWh kapasiteli 8 batarya paketi aktif olarak görev yapıyor. Elektrifikasyonu tüm ekosisteme yayarak farklı sektörlere yenilikçi, sürdürülebilir ve yüksek performanslı çözümler sağlamayı hedefleyen TEMSA; şarj teknolojileri ve enerji depolama çözümleri gibi yeni iş modellerinde de mobilite çözümleri sağlıyor.