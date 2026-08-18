Honda, müşterilerinin araçlarının bakım ve onarım ihtiyaçlarını güvenilir ve avantajlı koşullarla karşılamalarına destek olmak amacıyla Honda Yanımda kullanıcılarına özel satış sonrası kampanyasını sunuyor. Seçili otomobil ve motosiklet modellerini kapsayan kampanya ile Honda Yetkili Servislerinde gerçekleştirilecek bakım ve onarım işlemlerinde özel indirim fırsatları sunuluyor.

Otomobil sahiplerine özel bakım ve onarım fırsatı

17-29 Ağustos 2026 tarihleri arasında geçerli olan otomobil kampanyası kapsamında, seçili Honda modellerinde bakım ve tamir parçaları ile işçilik bedellerinde yüzde 20 indirim uygulanıyor. Kampanya kapsamı modele ve model yılına göre farklılık gösterirken; seçili Honda CR-V, City, Accord ve Jazz modellerini kapsıyor. Honda Yanımda kullanıcılarının yararlanabildiği kampanyada, uygulama üzerinden gerçekleştirilen mobil ödemelerde 3 aya varan vade farksız taksit fırsatı da sunuluyor. Bu ödeme avantajı, kampanya koşullarında belirtilen Honda orijinal yedek parçaları ve bunlara ilişkin işçilik bedelleri için geçerli oluyor.

Motosiklet sahiplerine özel bakım ve onarım fırsatı

17 Ağustos-12 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli olan motosiklet kampanyası, 2024 model yılı ve öncesi PCX125, PCX150, Forza 250 ve Forza 300 modellerini kapsıyor. Kampanya kapsamında bakım ve tamir parçaları, Orijinal Honda Motor Yağı ve işçilikte yüzde 20, disk ve balatalarda ise yüzde 25 indirim fırsatı sunuluyor. Honda Yanımda üzerinden gerçekleştirilen kampanya kapsamındaki ödemelerde vade farksız 3 taksit avantajından yararlanılabiliyor.

Kampanya kapsamı ve koşulları hakkında detaylı bilgiye Honda Türkiye’nin resmi web sitesi üzerinden ve Honda Yetkili Servislerinden ulaşılabiliyor. Honda Yanımda uygulaması üzerinden servis randevusu oluşturularak bakım ve onarım işlemleri için Yetkili Servislerden destek alınabiliyor.