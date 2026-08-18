Toplam 7 bin 545 yeni öğrencinin aralarına katılmasıyla büyük bir başarıya imza atan üniversite, eğitim kalitesi ve öğrenci odaklı vizyonuyla bir kez daha zirvedeki yerini sarsılmaz kıldı.

İş Dünyasının Aradığı Kalifiye Nitelik ve Geleceğin Vizyonu

İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın liderliğinde eğitimde yenilikçi ve sürdürülebilir bir vizyon benimseyen İAÜ, yalnızca teorik bilgiyle yetinmeyip iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli, donanımlı ve uygulamalı becerilere sahip bireyler yetiştiriyor. "Aydınlık Bir Geleceğe" sloganıyla hareket eden kurum, küresel standartlardaki teknolojik altyapısı, güçlü akademik kadrosu ve geniş sektör iş birlikleriyle öğrencilerini mezuniyet sonrası kariyer hayatına eksiksiz hazırlıyor.

Prof. Dr. Mustafa Aydın’dan Teşekkür ve Hoş Geldin Mesajı

Geleceğin liderlerini yetiştirme misyonuyla hareket ettiklerini vurgulayan Prof. Dr. Mustafa Aydın, elde edilen bu büyük başarıyla ilgili memnuniyetini şu sözlerle paylaştı:

"Türkiye’nin en çok tercih edilen vakıf üniversitesi olmamızda emeği geçen tüm adaylarımıza, kıymetli ailelerine ve bizlere inanan, destek veren herkese yürekten teşekkür ederiz. Aydınlık ailemize yeni katılan tüm gençlerimize 'Aramıza hoş geldiniz' diyoruz."

Gelişmiş laboratuvarları, uluslararası değişim programları ve uygulama merkezleriyle yükseköğretimde öncü bir rol üstlenen İstanbul Aydın Üniversitesi, yeni akademik yılda da binlerce gencin hayallerine rehberlik etmeye devam edecek.